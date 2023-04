Derfor blev formstærk AaB'er vraget

AALBORG:Den konstituerede AaB-cheftræner, Oscar Hiljemark, fejrede mandag højtiden ved at hive en ægte påskehare op fra sin hat. I mandagens 2-3-nederlag mod OB havde han nemlig bænket Malthe Højholt og Nicklas Helenius.

Særligt førstnævnte har været en af de mere formstærke AaB'ere på det seneste, men han nåede aldrig ind på grønsværen mod fynboerne. I stedet spillede Pedro Ferreira samtlige minutter inklusive de mange tillægsminutter på tværs af begge halvlege.

- Jeg troede, at det skulle blive en ekstremt åben kamp. Der kunne jeg se en spiller som Pedro gå ind og vinde bolde. Det gjorde han også. Hans anden halvleg var utroligt god. Jeg synes, at han spillede en super fin kamp, siger Hiljemark trods en dårlig aktion fra portugiseren, som kostede dyrt i første halvleg.

Dermed var det af taktiske årsager, at duoen ikke startede inde, hvoraf Nicklas Helenius kom ind med 20 minutter tilbage på stadionuret.

- Selvfølgelig er de skuffede, men det skal de også være. Jeg tog en beslutning ud fra, hvordan kampen ville blive. Jeg synes ikke, at det var en fejl, lyder det fra ham.

AaB mod OB

Malthe Højholt var således klar og var en mulighed, selvom han i midtugens pokalkamp mod Viborg pådrog sig et vrid. Det bekræfter cheftræneren.

- Malthe har sagt, at han var frisk, og han har set frisk ud til træning. Så det har intet med det at gøre. Han skal nok stå klar, siger han.

Med til beslutningen hører også, at AaB fortsat er med i netop pokalturneringen, mens det opslidende ræs for overlevelse i Superligaen spidser til med otte kampe tilbage af nedrykningsspillet i Superligaen.

- Vi spiller næsten hver anden dag, så må have friske spillere. Vi er nødt til at rotere for at kunne præstere. Det er en del af beslutningen, og det har været meget tydeligt for mig. Vi kommer til at rotere ud fra det og de taktiske idéer i forhold til modstanderen, fortæller Hiljemark.

- Prioriteringen er, at folk skal være så friske som muligt. Vi kommer til at gå all-in i alle kampe, og man kunne også se i den her kamp, at der er ekstremt mange dygtige spillere med masser af kvalitet, lyder det fra svenskeren.

OB vandt med 3-2 over AaB, og dermed har fynboerne lagt afsted til nedrykningsfaren. AaB har fem point op til AC Horsens, der ligger over stregen. De gulblusede møder Silkeborg IF tirsdag.