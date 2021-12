Derfor endte Aalborg Pirates alligevel med europæisk finale-hjemmebane

ISHOCKEY:Fredag 3. december meldte det Internationale Ishockey Forbund (IIHF) ud på sine sociale medier, at Continental Cup'ens Super Final ville blive afholdt i Aalborg med Pirates som vært, på trods af at klubben tidligere meldte ud, at man ikke ville søge værtsskabet.

Grunden til, at piraterne alligevel endte med at smide en ansøgning i puljen, skyldtes, at administrerende direktør Lars Laursen modtog en opfordring til at søge værtsskabet.

- Samtidig kunne vi også se, at rejseafgifterne til det alternative ansøgerland ville overstige det budget, som vi først havde antaget. Derfor endte vi alligevel med at sende en ansøgning afsted, forklarer Aalborg-direktøren.

Direktøren havde tidligere udtalt, at der var både fordele og ulemper forbundet med afviklingen af Super Final på hjemmebane, men netop de ulemper har klubben med i sin begyndende planlægning af finalestævnet.

- Det er stadig så nyt, at vi ikke er begyndt at gå i detaljer med stævnet endnu, men vi vil selvfølgelig evaluere på semifinalen, og så må vi se, om der skal nogle nye tiltag til. Måske kommer der et nyt setup, men det er ikke sikkert.

- Selvom tilskuertallet til semifinalen var mindre, end vi havde håbet på, så er jeg af den overbevisning, at der automatisk vil komme flere, så snart der er mulighed for at se klubben løfte et trofæ. Det var det samme, man så, da SønderjyskE afholdt både semifinalen og finalen tilbage i 2020, fortæller Lars Laursen.

Også klubbens frivillige er i tankerne hos organisationen, når der i løbet af de næste tre måneder skal afholdes lokalbrag mod Frederikshavn White Hawks, Super Final og muligvis final4 i Aalborg.

- Vi ved, at det kommer til at tage på vores frivillige kræfter, men derfor ved vi også, at vi selvfølgelig skal være ekstra gode ved dem. Samtidig kommer vi til at tilpasse vores setup, så vi ikke gør mere end højest nødvendigt, så vi ikke skal bruge flere kræfter end nødvendigt.

- Det setup, der skal være til finalen, er det samme, som da vi afholdt semifinalen. Derfor har vi også en masse viden omkring det, og jeg er overbevist om, at vi kommer nemmere omkring det denne gang, understreger direktøren.

Finalen vil blive afholdt fra 7.-9. januar 2021. Udover Aalborg Pirates deltager Saryarka Karaganda fra Kazakhstan, HK Gomel Hviderusland og Cracovia Krakow fra Polen.