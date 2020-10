Derfor er bookmaker tilbage på AaB-trøjen

FODBOLD:Efter tre kampe uden hovedpartneren Mr Green på tøjet, var bookmakeren søndag igen synlig hos AaB, da superligaholdet vandt 2-1 i Parken over FC København.

Det betød også, at hovedsponsoren Spar Nord havde fået tilføjelsen "Leasing" på spillernes maver - i et forsøg på at undgå at komme i konflikt med den såkaldte kviklånslov.

Sidstnævnte skal forhindre at bookmakere og kviklån markedsføres side om side, men Alliancen mod Spilafhængighed har i den forbindelse politianmeldt AaB - for at få kombinationen ”Mr Green/Spar Nord Leasing” prøvet hos Forbrugerombudsmanden.

Ifølge AaB-direktør Thomas Bælum skyldes bookmakerens comeback på AaB-trøjen dog ikke, at der er kommet en afklaring fra hverken Forbrugerombudsmanden eller politisk hold.

- Vi har valgt at have noget radiostilhed i en periode, for at få lidt ro på. Men vi har altså også en forpligtigelse overfor vores samarbejdsparter (Mr Green, red.), som vi er nødt til at indfri, og vi føler som tidligere nævnt, at vi juridisk står på sikker grund, forklarer han.

Jores Okore i aktion med Spar Nord Leasing på brystet under søndagens kamp i Parken mod FCK. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Der har fra politisk side været talt om at få præciseret i lovteksten, at kviklånsloven ikke skal gælde normale bankforretninger, men indtil videre er det blevet ved erhvervsminister Simon Kollerups (S) udtalelse om, at man er indstillet på at finde en løsning, der tilgodeser idrætten.

- Min fornemmelse er, at den politiske dagsorden handler om meget andet i øjeblikket. Derudover forsøger vi jo også at presse på i forhold til at få lov at lukke mere end 500 tilskuere ind til superligakampene, da vi tidligere har bevist, at vi kan lave en forsvarlig afvikling uden smittespredning af COVID-19, siger Thomas Bælum.

AaB går en periode i møde, hvor mange af klubbens sponsorater skal gentegnes, og her vil den begrænsede stadionoplevelse og eksponering ifølge AaB-direktøren uundgåeligt blive et tema.

- Vores branche bløder økonomisk, og selvom vi har mødt en utrolig goodwill fra både sponsorer og fans, er det klart, at der også er en udløbsdato på det område. Derfor er det selvfølgelig noget, der oprigtigt bekymrer os, for 40 procent af vores indtægter kommer herfra, forklarer Thomas Bælum.