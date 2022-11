Derfor er Nadrani sendt i skammekrogen

AALBORG:Det kom som lidt af en bombe, at Yahya Nadrani er fritaget fra træning i AaB.

Nordjyske har været i kontakt med en række kilder, der fortæller, at der har været flere episoder, som afslører et problematisk forløb omkring forsvarsspilleren.

Dråben, der fik bægeret til at flyde over, er en episode med Younes Bakiz. De to kunne ikke enes under et træningspas, og det førte til en verbal udveksling. Franskmandens opførsel på et efterfølgende møde med cheftræner Erik Hamrén og direktør Thomas Bælum virkede alt andet end formildende.

Det blev den udløsende faktor, men før den episode har der været andre episoder, der blandt andet omfatter trusler mod holdkammerater, ugidelig opførsel under træningspas, ophedet diskussioner med andre holdkammerater, når tingene ikke er gået Nadranis vej.

De mange episoder har ifølge Nordjyskes oplysninger været med i beslutningen om at fritage Nadrani fra træning, men det blev episoden med Bakiz, der fik AaB til endegyldigt at træffe beslutningen.

Yahya Nadrani er fritaget for træning på ubestemt tid, men ifølge Nordjyskes oplysninger er forsvarsspilleren med al sandsynlighed en færdig mand i AaB.