Hiljemark vil tilbage til Parken: Disse spillere skal vise vejen

AaB har et had/kærlighedsforhold til pokalturneringen. Kærligheden er der, fordi klubben har en rig finalehistorik, men afmagten over de efterhånden mange dårlige finaleoplevelser er også fremherskende. Nu står en ny pokalkampagne for døren, og den indledes i grænselandet. Nærmere bestemt Als, hvor AaB ved en fejl er blevet parret med et lokalt jyllandsseriehold.

Sådan en modstander åbner op for spilletid til reserverne.

- Det er supervigtigt for os, at vi får set, at andre spillere kan præstere i en vigtig turneringskamp. Vi har en målsætning om at vinde turneringen. Vi var tæt på sidste sæson, og vi vil gerne tilbage til Parken, så det her er på alle måder en vigtig kamp, siger Oscar Hiljemark.

Ved mandagens træning var der ikke mange spillere at se til formiddagstræningen. Forklaringen var, at Oscar Hiljemark havde indkaldt en gruppe af dem, som man må betegne som stamspillerne, mens de normale reserver ikke var på græs.

De skulle træne senere. Det var der en klar plan med. Det bliver nemlig et reservespækket AaB-hold, der efter alt at dømme skal en tur til Als for at møde Egen UI, der frister en tilværelse i jyllandsserien i dagligdagen.

Spillere som Tim Prica, Sebastian Otoa og Jeppe Pedersen må forventes at få chancen fra start mod Egen, og det er en kamp, hvor kravene til dem er de samme, som de vil være til en hvilken som helst anden AaB-kamp.

- Vi angriber den her kamp på samme måde som alle andre. Målet er, at vi skal vinde. Jeg har en række målsætninger for kampen. Helt overordnet skal vi spille godt, siger Oscar Hiljemark.

Han giver en række af de rutinerede kræfter fri. Alt andet ville ikke give mening med en turneringskamp igen allerede fredag. Her gæster bundholdet Næstved Aalborg Portland Park.

- Selvfølgelig overvejer vi, hvad vi gør. Vi skal selvfølgelig balancere det, så vi får brugt alle bedst muligt i den her situation. Der er noget belastning, som vi skal tage med i overvejelserne, men i forhold til indstilling og forberedelse, så er det en kamp, som alle andre, siger Oscar Hiljemark, der forventer at se et bedre AaB-spil, end det han var vidne til fredag i Helsingør.

- Jeg vil se, vi kommer ud med et udtryk, som er lidt anderledes, end det var mod Helsingør. Vi skal være mere aggressive, og vi skal være skarpere i spillet uden bold. Vi skal fortsat bygge på i spillet med bolden. Det handler meget om tempoet, som vi skal have op, siger AaB-træneren, der gerne dvæler lidt ved den seneste kamp. Der er nemlig erfaringer fra den forestilling, som kan bruges i forberedelserne frem mod den næste kamp.

- Lidt for ofte kom vi til at stå for lavt i vores pres. Det er en af de ting, som vi ved, vi skal udvikle. Vi mødte en god modstander, som spiller på en svær bane. Begge hold havde mulighed for at afgøre kampen til egen fordel. Det var en relativt åben kamp. Lidt for åben til min smag, siger Oscar Hiljemark.

Der er kampstart klokken 17, og du kan følge en liveblog fra kampen på nordjyske.dk.