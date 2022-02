Derfor er top to ekstremt vigtig for Aalborgs Champions League-ambitioner

HÅNDBOLD:Mens størstedelen af Aalborg Håndbolds trup skulle på en rundtur til flere af Europas lufthavne i bestræbelserne på at havne i hviderussiske Brest.

Først gik turen fra Aalborg til Kastrup, så fra Kastrup til Istanbul, så fra Istanbul til Minsk, inden Aalborg-delegationen kunne sætte sig ud i en bus og køre fra Minsk til Brest.

Den tur slap Simon Gade for, men han havde gerne taget den, hvis han havde fået muligheden. Nu er sagen bare den, at den stærke keeper har været sat ud af spillet med corona. Den er han sådan set kvit, og han er også ude af isolation, men da han ikke kunne testes fri til at komme med ind i Hviderusland blev han i Aalborg i lighed med René Antonsen.

- Jeg er sådan set frisk nok, og jeg er også fri af isolationen, så jeg regner med, at jeg kan være med til kamp på lørdag, siger Simon Gade med henvisning til, at Aalborg Håndbold møder TMS Ringsted på udebane.

I første omgang må Gade dog nøjes med at se på hjemme fra sofaen, hvor fladskærmen helt sikkert er tændt onsdag aften klokken 18.45, når det går løs i Hviderusland.

- Det er da bedre at kunne se den i fjernsynet end at skulle følge med på tophaandbold.dk, som jeg blev nødt til i lørdags, da vi spillede mod Nordsjælland. Men det er da ikke specielt sjovt at skulle se den på TV, når jeg allerhelst ville spille og egentlig føler mig klar til at spille, siger Simon Gade.

Han kommer til at følge ivrigt med, for det er en nøglekamp for Aalborg Håndbold i bestræbelserne på at sikre en topplacering i Champions League-gruppen. Her vil en andenplads eller førsteplads sikre direkte adgang til kvartfinalen og ikke en potentielt meget svær 1/8-finale.

- Det er sindssygt vigtigt, at vi eventuelt kan undgå en 1/8-finale, for der kan vi sagtens løbe ind i stærke hold som Flensburg, Barcelona og Paris. Det vil vi meget gerne undgå, og så er det også en fordel, at vi en direkte kvartfinaleplads også får lov til at slutte hjemme, så der er flere fordele at spille for, siger Simon Gade, der har lidt svært ved at vurdere, hvor stor betydning det vil have for Aalborgs Final4-muligheder, hvis man kan nøjes med en kvartfinale for at ramme stævnet i Køln.

- Det er svært at sige, hvor stor indflydelse en top 2-placering i gruppen vil have, fordi vi ikke ved, hvad der venter os, men der er ingen tvivl om, at det under alle omstændigheder vil gøre vores vej til Final4 meget lettere, siger Simon Gade.

Aalborg Håndbold er til kampen i Belarus uden Simon Gade, René Antonsen, Aron Palmarsson og de to langtidsskadede spillere Sebastian Henneberg og Martin Larsen.