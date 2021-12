Derfor er top-to i Champions League så vigtig for Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Lige fra begyndelsen af gruppespillet har Aalborg Håndbolds mål været at ende i top-to. På den måde slipper man for en potentielt meget svær 1/8-finale, og nordjyderne vil med andre ord kun være to kampe for en returbillet til Køln og Final4 i Champions League.

- Det er vores mål, at vi gerne vil i top-to. Vi vidste, at vi skulle besejre Pick Szeged med fire mål, så vi er bedre indbyrdes. Sejren betyder, at vi nu kan gå benhårdt efter den top to-placering, siger Nikolaj Læsø, der ikke er et splitsekund i tvivl betydningen af 34-30-sejren.

- Vi spiller sindssygt mange kampe, så hvis vi kan få lov til at gå direkte i kvartfinalen og spille to kampe færre, så vil det da gøre underværker, siger Læsø.

- Hvis vi gerne vil vinde Champions League, så skal vi slå alle. Lige nu er fokus på, at vi gerne vil slutte i top-to i gruppen, så vi kan springe 1/8-finalen over. Det kunne være super fedt, siger skarpskytten, der for anden Champions League-kamp i træk var flyvende både offensivt og defensivt.

Nikolaj Læsø ser til, mens Pick Szeged kommer til afslutning i onsdagens kamp. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Jeg ved nu ikke, om jeg har ramt en stime. Alle spiller jo en fremragende kamp i dag. Da jeg var ved at gå død til sidst, fandt Lukas Sandell og Felix Claar lige et eller andet frem. Simon Gade stod også en sindssyg flot kamp i målet.

Netop Simon Gade bød ind med hele 17 redninger. Den ene mere spektakulær end den anden. Gade er heller ikke i tvivl om betydningen af en eventuel første- eller andenplads i gruppespillet.

- Hvis vi bliver nummer tre, kan vi for eksempel møde Flensburg i en 1/8-finale, så det er sindssygt vigtigt. Vi kan få en ekstra friweekend, og vejen til Final4 bliver bare lidt nemmere, siger Simon Gade.

Antonsen og Læsø i muren

Ligesom Læsø med rette fandt anledning til blandt andet at fremhæve Simon Gade, så var der også ros den modsatte vej.

- At få René Antonsen med igen er en kæmpe gevinst, men Læsø er virkelig også steppet op i rollen som treer (midterforsvarer), og han har virkelig fået det til at fungere, siger Simon Gade, der havde en god fornemmelse gennem hele kampen.

Med sejren over Pick Szeged er Aalborg noteret for 12 point på gruppens andenplads - tre point færre end Montpellier. Begge hold har spillet ni kampe, mens Kiel er noteret for 11 point for otte kampe. Det hører med til historien, at de tre tophold alle skal mødes en gang yderligere. Montpellier har desuden en svær udekamp mod Pick Szeged, så Aalborg står med gode kort på hånden i forhold til at slutte i top-to.