Derfor er troen på Trajkovski stadig intakt hos AaB

FODBOLD:Det er to måneder siden, at Aleksandar Trajkovski landede på en lejeftale i AaB, men nordmakedoneren mangler endnu at vise sig frem som den klare forstærkning, superligaklubben havde håbet på.

I mandagens 2-5-blamage mod Viborg FF fik han sin tredje startplads i superligaregi, men blev flået ud i pausen efter en usandsynlig bleg indsats. Efterfølgende blev den 29-årige offensiv-spiller først sendt på banen dybt inde i den forlængede spilletid af torsdagens pokalkamp mod FC Midtjylland.

- Han kom hertil efter en periode, hvor han ikke havde spillet så mange kampe for sin klub (Mallorca, red.), og derfor er vi nødt til at være tålmodige med ham. Men han træner hårdt og yder sit ypperste hver dag, forsikrer AaB-cheftræner Martí Cifuentes.

Spanieren tager hellere end gerne Aleksandar Trajkovskis forfejlede indsats som spydspids i den seneste superligakamp mod Viborg FF på sin kappe.

Først og fremmest playmaker

- Vi prøvede ham på toppen, fordi Milan Makaric havde nogle fysiske problemer. Det fungerede ikke som ønsket, men jeg tager det fulde ansvar for at sætte ham på en position, som han godt kan spille, men som ikke falder helt så naturligt for ham.

- Han er først og fremmest en playmaker eller en typisk 10’er, om man vil, tilføjer AaB-træneren.

AaB har lejet Aleksandar Trajkovski for den resterende del af sæsonen. Arkivfoto: Martin Damgård

Aleksandar Trajkovski er startet på banen i tre af de seks superligakampe, det hidtil er blevet til. Det har kastet to afslutninger af sig, mens han selv har assisteret holdkammeraterne til to halve chancer. Statistikken afslører samtidig en relativ lav succesrate på 75,3, når det gælder afleveringer. Det placerer ham kun som 14. bedste AaB-spiller i sæsonen.

- Vi kender hans kvaliteter, og dem har han også vist ved at spille i både Serie A og La Liga. Vi har hentet ham, fordi han er en spiller, der har noget x-faktor og kan gøre en forskel for os. Det vil vi gerne se mere af på banen, og jeg er sikker på, at han også nok skal bevise det før eller siden, forudser Martí Cifuentes.

Søger hele tiden at forbedre sig

Ved lørdagens afsluttende træning var Aleksandar Trajkovski den spiller, der blev længst ude på træningsbanen - primært for at øve afslutninger fra distancen.

- Jeg befinder mig godt her. Jeg er kommer til at godt hold med kvalitetsspillere, og jeg forsøger hele tiden at forbedre mig og se fremad, lyder det fra nordmakedoneren, der kigger frem mod opgøret i Farum med ét fokus.

- Vi har brug for en sejr efter en lidt mindre god periode for holdet, så vi tager derover for at tage alle tre point, siger en stålsat Trajkovski.