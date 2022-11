Derfor får Mæhle og Danmark VM-succes

FODBOLD:Det kan godt være, at forventningens glæde over det forestående VM til dels bliver overskygget af jagten på den rette julegave eller de manglende Tinka-kort, men nu er VM her, og det endda med et dansk landshold, der står med gode kort på hånden i forhold til at skabe et historisk godt dansk VM-resultat.

Midt i den næsten endeløse række af absurde historier fra Qatar er det langt om længe på tide at rette fokus mod spillet på banen. Nordjyske har set nærmere på det forestående VM og taget temperaturen på de største favoritter.

Her følger tre betragtninger, der peger i retning af dansk VM-succes, som i Nordjyskes terminologi er lig med en dansk plads i knockout-fasen.

1) God dansk lodtrækning

Det vil være en gigantisk skuffelse, hvis ikke Danmark kan skaffe point nok til et avancement fra en gruppe, hvor Frankrig trods en del skader på nøglespillere er klar gruppefavorit. Den forsvarende verdensmester behøver ingen nærmere præsentation. Det er blot værd at konstatere, at trods danske sejre i de to seneste opgør, er det utvivlsomt franskmændene, der er favoritter, når Danmark møder Les Bleus næste lørdag.

Tunesien råder over en trup, der har fået plads til Brøndbys Anis Ben Slimane og OB's Issam Jebali. Profilerne på holdet er FC Kölns midtbaneanker Wahbi Khazri, der holder et godt niveau, og den rutinerede angriber Wahbi Khazri fra Montpellier, men ellers må det forventes, at det bliver et kontrabaseret tunesisk landshold, som Danmark skal besejre.

Det samme kan siges om gruppens tredje modstander. Australien er, ligesom i 2018, også med i Danmarks gruppe, og siden mødet for fire år siden er det danske hold blevet markant stærkere, mens det australske hold i bedste fald har samme niveau.

Australien møder op med en trup, hvor Ajdin Hrustic fra Verona er den helt store profil. Han var holdkammerat med Jesper Lindstrøm i Eintracht Frankfurt i sidste sæson, og han bliver sammen med Celtics Aaron Moy og FCK-keeper Matt Ryan de vigtigste brikker i jagten på VM-succes til The Socceroos.

Mange har allerede peget på Argentina som den oplagte modstander i en 1/8-finale, men Mexico er bestemt en modstander, der på en god dag kan drille argentinerne, og klimaet i Qatar er en klar fordel for de mexicanske spillere, der er vant til høje temperaturer.

2) Stor slutrundeerfaring

Før VM i 2018 var det seks danske spillere, der havde erfaring fra en slutrunde. I 2022-truppen er det over 20 spillere, der har prøvet at være med til en slutrunde før. Det er i det hele taget et dansk landshold, der er sin cyklus er nået til et punkt, hvor holdet skal til at toppe. Det skal enten ske ved denne slutrunde eller om halvandet år til EM i Tyskland.

Christian Eriksen, Pierre-Emile Højbjerg og Joachim Andersen kommer alle til VM på toppen af deres karriere, og hvis man skal overgå den magiske 21-sommer, så skal spillere som Kasper Schmeichel og Thomas Delaney også byde ind, for de er næppe ligeså gode, om halvandet år. Det er med andre ord nu eller aldrig for flere af de danske profiler.

3) Offensive muligheder

Når Danmark af mange både nationale og internationale eksperter udråbes som outsider til en VM-titel er det næppe den danske offensiv, der ligger til grund for den tiltro.

Danmarks offensiv er ikke i nærheden af et være top 10 på verdensplan, men en, Christian Eriksen, Jesper Lindstrøm, Martin Braithwaite og Andreas Skov Olsen i topform har alle et niveau, som både kollektivt og individuelt kan bidrage til de indslag, der skal sikre dansk VM-succes. Den akutte mangel på en spidsangriber med form og niveau på et internationalt top-niveau kan blive afhjulpet af de ovennævnte spilleres aktuelle storform.

Nordjyskes bud: Danmark ryger ud i 1/8-finalen til Argentina. Brasilien bliver verdensmester efter en finalesejr over Frankrig.