Derfor går Mathias Ross glip af landskamp

FODBOLD:AaB's Mathias Ross går glip af næste uges U21-landskamp mod Tyrkiet.

Forsvarsspilleren har måttet melde afbud, fordi han har været i kontakt med en coronasmittet.

- Jeg er selv testet negativ, men vi ville ikke risikere noget. Jeg kunne komme til at sprede smitte i truppen, eller jeg kunne blive testet positiv i Tyrkiet. Det er rigtig ærgerligt, at jeg ikke kan komme med, men jeg er rimelig afklaret, for det er det eneste rigtige at gøre, siger Mathias Ross.

I kraft af sin negative test kan han dog fortsat træne med hos AaB.

- Jeg kan træne med, men jeg må ikke være indenfor sammen med resten af truppen. Jeg er med ude på banen, og så kører jeg så direkte hjem efter træning, siger Mathias Ross.

Mathias Ross er en af seks spillere, som U21-landstræner Jesper Sørensen må se bort fra. Jesper Lindstrøm er blevet rykket op på A-landsholdet, mens Nicolas Madsen, Albert Grønbæk, Sebastian Jørgensen og Japhet Sery Larsen også har meldt afbud.

Til gengæld er AaB's Malthe Højholt, den tidligere AaB- og Vendsyssel-spiller Anders Bærtelsen og den tidligere Hobro-spiller Anton Skipper blandt andre blevet udtaget.

