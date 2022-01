Derfor kan Pirates-comeback vise sig at være sæsondefinerende

ISHOCKEY:Aalborg Pirates skal tilbage i omdrejninger efter at have ligget stille i store dele af december og januar i kampmæssig forstand.

Lørdag gjorde man comeback i Herning med årets første kamp, og det blev til en sejr, men hvad vigtigere var, så fik Aalborg Pirates vist noget af den moral, der skal til, hvis man skal ramme et niveau, der kan føre til pokaler senere på sæsonen.

- To dage inden kampen i Herning var der ikke nogen træner til holdet, så der skøjtede spillerne selv rundt og satte en træning sammen. Spillerne har virkelig stået sammen om det her, og det skal de have stor ros for, siger sportschef og assisterende træner Ronny Larsen.

Han er selv fungerende cheftræner lige nu, da Garth Murray er nedlagt af corona. I Herning manglede Aalborg Pirates en stribe profiler som Pierre-Olivier Morin, Lasse Bo Knudsen og Thomas Spelling - ikke nødvendigvis af corona-årsager, men væk var de i hvert fald.

Set i det lys og med en kamppause på over tre uger in mente, var indsatsen i Herning af en sådan karakter, at den kan vise sig at blive et mentalt rygstød, der rækker ud over glæden ved at have vundet selve kampen.

- Det her er sådan en kamp, vi kan hive frem, hvis vi begynder at opleve noget modgang. Den betyder helt sikkert noget ekstra. Man skal også huske på, at vi ikke har spillet kampe i en måned. Det er vigtigt for os at komme ind i kampflowet igen. Det var en mandfolkepræstation, vi fik leveret i Herning, så det motiverer og giver noget gejst over hele linjen.

Langt hen ad vejen var det ren og skær vilje, der gjorde, at Aalborg Pirages kunne besejre topholdet i Metalligaen, men igen er det bare et vidnesbyrd om de mentale ressourcer, der ligger gemt i holdet.

- Det gjorde ondt på spillerne, men der var virkelig vilje bag, og det er sådan noget, vi kan bygge videre på, siger Ronny Larsen, der bakkes op af en af holdets helt store profiler; topscorer Patrick Bjorkstrand.

- Det har været besværligt og hårdt - ikke mindst mentalt - med den her pause. Nu kan vi komme tilbage i kamprytmen. Det er vi meget glade for. Vi kan godt mærke, at konditionen ikke er på toppen lige nu, men på den anden side havde vi glædet os til at spille igen. Der er ingen tvivl om, at vi har glædet os til at spille kampe igen, siger Patrick Bjorkstrand.

- Det var lidt svært at finde timingen i tingene på isen, for det er lang tid, vi ikke har spillet kampe. Når vi spiller de her topkampe mod Herning og Frederikshavn, så er det ofte vilje, der bliver afgørende. Det er ikke så meget taktiske ting. Så det her var en vigtig erfaring at få med videre, siger Patrick Bjorkstrand.

Han forventer ikke, at Aalborg Pirates-spillet kommer til at sidde i skabet lige med det samme. Der vil være en del ting, der skal finpudses i de kommende kampe.

- Vi skal også være realistiske og vide, at det kommer til at tage tid, men vi skal bare arbejde videre. Det her giver rigtig meget moral og en god følelse i kroppen, som vi kan arbejde videre på. Der er ingen tvivl om, at den her sejr over Herning stikker lidt ud, fordi vi har haft den her pause, og så er Herning bare et godt hold, så sådan en oplevelse betyder meget

Næste opgave for Aalborg Pirates er en hjemmekamp på torsdag, når SønderjyskE gæster Sparekassen Danmark Isarena