Derfor kigger Vendsyssel nærmere på AaB-spiller

FODBOLD:Der var ingen nye ansigter, da Vendsyssel FF forleden indledte sæsonforberedelserne med en 6-1-sejr over det lokale serie 2-hold fra Harken. Men når modstanden mandag får en alvorlig opgradering til Randers FC fra Superligaen, giver 1. divisionsklubben en midtbanespiller chancen for at vise sig frem.

Uganderen Robert Kakeeto, der er på kontrakt i AaB frem til sommeren 2023, har trænet med to gange hos vendelboerne og bliver set nærmere an i testkampen i det østjyske.

- Vi vil gerne se, hvor han står lige nu, for vi har jo mistet Jeppe Pedersen og Mikkel Wohlgemuth fra den centrale midtbane, så det er en af de positioner, hvor vi kigger efter forstærkning, forklarer Vendsyssel-træner Henrik Pedersen.

Robert Kakeeto var i den forgangne sæson udlejet til Skive i 2. division, men her havde den 27-årige midtbanespiller problemer med at bide sig fast i startopstillingen.

- Robert har kun trænet med to gange hos os indtil videre, og det var henholdsvis en restitutionstræning og en taktisk træning, så det er begrænset, hvad jeg har af grundlag til at vurdere ham endnu, forklarer Henrik Pedersen.

Holder forsvarsspiller tilbage

Den 21-årige forsvarsspiller Tobias Anker, som Vendsyssel FF denne sommer har købt hos FC Midtjylland, var ikke i aktion mod Harken forleden og kommer det heller ikke mod Randers mandag.

- Han har tidligere haft lidt udfordringer med sine hoftebøjere, så vi kører et forløb med ham, hvor vi her i starten satser på at gøre ham endnu stærkere via træning - frem for at bringe ham i kamp. Men han får formentlig nogle minutter på torsdag, når vi møder Hobro i vores tredje testkamp, forklarer Vendsyssel-træneren.

Angriberen Wessam Abou Ali, der på grund af sygdom og skader blot spillede tre Vendsyssel-kampe fra start i sidste sæson, sidder også udenfor her i opstarten.

- Han har fået tømt sit knæ for væske og skal have ro i en lille uges tid mere, før han kan starte træningen, forklarer Henrik Pedersen.