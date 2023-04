Derfor må græsset ikke betrædes i AaB

AALBORG:Selvom foråret er ankommet, og temperaturen har ramt de 15 grader, løber AaB's superligaspillere fortsat rundt på kunstgræs i Gistrup. Og det bliver de ved med minimum en uges tid endnu.

- Banerne på Hornevej er ikke i den bedste stand, og nu hvor vi står foran to kampe på kunstgræs mod Silkeborg, giver det ekstra god mening at blive på det underlag. Man skal heller ikke skifte for meget mellem forskellige typer baner, for det kan let udløse skader, forklarer cheftræner Oscar Hiljemark.

Netop skader er fortsat et tema hos AaB, der tirsdag var på træningsbanen uden trioen Andreas Poulsen, Jeppe Pedersen og Jakob Ahlmann. Sidstnævnte fik et hårdt slag over anklen ved mandagens træning.

- Planen er dog, at Ahlmann er tilbage i træning onsdag. Samtidig er det positivt, at både Kilian Ludewig og Kasper Jørgensen nu træner fuldt med, fortæller AaB's svenske cheftræner, der til gengæld måtte se Oliver Ross gå ud af tirsdagens træning med baglårsproblemer.

AaB kører på fredag til Silkeborg for at møde Kent Nielsens mandskab i kvalifikationsspillet til Superligaen, og respekten for modstanderen er stor hos Oscar Hiljemark, selvom holdet fra Søhøjlandet er inde i en resultatmæssig krise.

- Silkeborg er stadig et vanvittigt godt spillende fodboldhold - især på deres hurtige kunstgræsbane - og jeg synes, det er små detaljer, der har givet dem lidt modgang. Det er let at sætte sig ind i, for vi synes også, at vi skulle have haft flere point på det eneste, pointerer AaB-træneren.

Allerede på tirsdag vender aalborgenserne i øvrigt tilbage til Silkeborg for at spille den første af to semifinaler i DBU Pokalen.

AaB er aktuelt syv point under Superligaens nedrykningsstreg med syv kampe tilbage at spille.