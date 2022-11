Derfor vælger Thisted at fyre træner lige inden FCK-kamp

THISTED:Thisted FC skal onsdag ud i årtiers største kamp, når Danmarks største fodboldklub FC København gæster Sparekassen Thy Arena. Derfor var det også opsigtsvækkende, da man mandag aften offentliggjorde, at samarbejdet med cheftræner Krzysztof Popczynski var stoppet.

- Det er en skam, at det er kommet til det punkt, at vi var nødt til at træffe denne beslutning. Fodbold kan være ubarmhjertigt, og vi må bare konstatere, at spillet ikke har været godt nok. Vi kunne måske have set igennem fingre med resultaterne, hvis vi kunne se, at spillet var på vej i den rigtige retning, men det har desværre ikke været tilfældet, forklarer sportschef Peter Bechmann, der overtager Krzysztof Popczynskis rolle i resten af efteråret.

- Vi har valgt at stoppe samarbejdet med Krzysztof nu for at købe os lidt tid. Nu har vi tid til at finde ud af, hvem der skal være vores nye træner. Timingen i den her beslutning har ikke noget med FCK-kampen at gøre. Den skal ses i lyset af de seneste præstationer, siger Peter Bechmann.

Senest tabte Thisted hele 0-5 til Aarhus Fremad, og inden da tabte man til Brabrand. Det har efterladt TFC i en situation, hvor man er nummer 10. Der er kun fire point op til top seks, men der er hele 15 point op til top fire, hvor man inden sæsonen havde ambitioner om at spille med omkring.

- Vi føler, at truppen er til mere, end de resultater, der er blevet præsteret på banen, siger Peter Bechmann.

Han understreger, at Thisted FC ikke på nuværende tidspunkt har en ny træner i kikkerten, men man kommer til at søge en trænerprofil, der vil være et godt menneskeligt match med spillertruppen.

- Vi er bevidste om, at det ikke ser så godt ud med trænerudskiftningerne det seneste år, men noget af det har vi ikke helt været herre over. Vi skal finde en træner, der er god til at håndtere truppen. En træner der ved, at vi har flere Jeppe Svenningsen'er end Antonio Bustamante'er, forklarer sportschefen, der får hjælp af det tilbageværende trænerteam samt direktør Peter Friis Jensen i efterårets sidste fire kampe.