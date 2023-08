Derfor var AaB-profil bænket i stor nedtur

Cheftræner Oscar Hiljemark havde valgt at sætte den offensive profil Allan Sousa på bænken, da AaB fredag aften måtte nøjes med 1-1 på hjemmebane mod 1. divisions bundprop fra. Det var der en ganske god grund til, fortalte svenskeren efterfølgende.

- Sousa er en fantastisk fodboldspiller, men af disciplinære årsager startede han ikke inde i dag. Men vi er videre nu, siger svenskeren, der ifølge Nordjyskes oplysninger ikke har været tilfreds med brasilianerens træningsindsats i ugen op til Næstved-kampen.

Allan Sousa kom dog på banen i anden halvleg, og her var han en af få, der leverede lidt opløftende momenter.

- Der ligger private årsager bag, at jeg startede på bænken, og det var vi enige om. Da jeg kom på banen forsøgte jeg som altid at hjælpe holdet og gøre mit bedste.

Rasmus Thelander og Oscar Hiljemark forsøgte uden held at få AaB's offensiv til at dirke Næstved op. Foto: Lars Pauli

Overordnet set leverede AaB dog langt fra deres bedste mod Næstved, der parkerede bussen på Aalborg Portland Park.

- Vi forsøgte også med forskellige ting. I starten lagde vi meget ind centralt, og så prøvede vi at rotere i anden halvleg. Det gav en åbning, hvor jeg kunne gå lidt mere ind i feltet til sidst. Men så pissede vi det sidste kvarter væk, hvor jeg synes, vi stoppede med at spille, fortæller en frustreret Rasmus Thelander.

- Vi skal kigge på detaljerne

Oscar Hiljemark synes ligesom Thelander, at Næstved var svære at nedbryde i fredagens kamp.

Oscar Hiljemark vil tilbage til Hornevej og kigge på detaljerne. Foto: Lars Pauli

- De har 11 spillere i eget straffesparksfelt. Vi forsøgte at finde nogle løsninger både centralt og på kanterne, men i dag lykkedes det desværre ikke, siger cheftræneren.

Han har dog et bud på, hvad AaB skal træne. For det er næppe sidste gang, at der venter helt sikkert mere af samme skuffe fra de øvrige hold i 1. division.

- Vi skal blive endnu bedre til at finde de rette pasninger og accelerere spillet. Vi skal blande korte og lange afleveringer og forsøge at udnytte det. Vi skal ud på træningsbanen og kigge på detaljerne, siger AaB-træneren.

Det venter et nordjysk topopgør på torsdag i NordicBet Ligaen, når AaB møder Hobro IK på udebane.