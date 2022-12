Derfor vil en Final4-billet være en kæmpe fjer i hatten

THISTED:Julen er lig med traditioner, og i Mors-Thy Håndbold har man fået en god tradition med at kvalificere sig til Final4. Hvis den tradition skal holdes i hævd, skal man vinde tirsdagens pokalkamp ude mod Skjern. Vindes den, er man atter klar til Final4, der spilles i midten af februar.

- Det vil være en meget stor ting for os, hvis vi kan kvalificere os til Final4. Vi går efter det i hver sæson, men det er ikke noget, vi kan satse på at indfri hvert år, siger Niels Agesen, der selv har et Final4-stævne i oplevelsesbanken med Mors-Thy Håndbold.

Tirsdagens modstander Skjern må påtage sig favoritrollen. Ikke alene fordi vestjyderne er på hjemmebane, men også fordi Skjern har vist en god spillemæssig udvikling under Henrik Kronborg.

- Det er lidt tankevækkende, at Skjern er så godt kørende, selvom de er blevet svækket med nogle skader til markante profiler. Alfred Jönsson, som mange tvivlede på i Skjern, har virkelig spillet godt i denne sæson, og sammen med Simen Pettersen binder de virkelig et stærkt kollektiv sammen, siger Niels Agesen.

- Vi skal ud at forsøge at spille med stabilitet gennem alle 60 minutter, hvis vi skal vinde. Da vi mødte Skjern i turneringen, var vi med i 20 minutter. Forskellen er, at de kan holde niveau i en længere periode, og det er det, vi kæmper med, siger Niels Agesen.

Han kan se tilbage på en halvsæson, der rundes af med tirsdagens pokalkamp, og indtrykket fra efteråret er først og fremmest svingende.

- Vi kan jo være lidt svære at blive kloge på, men det har været ret svingende. Lidt som forventet. Derfor er det heller ikke nødvendigvis definerende for os, om vi kommer med i Final4. Hvis vi ender med at komme med, så bliver det omvendt sæsondefinerende for os, fordi det vil være en kæmpe fjer i hatten, siger Niels Agesen.