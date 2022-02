Desarmeret Pirates ydmygede fuldstændig White Hawks i ondt lokalopgør

ISHOCKEY:Efter to sejre på hjemmebane i Aalborg i det nye år i henholdsvis Metal Ligaen og senest i Final4 i Metal Cup, kunne piraterne igen strække armene i vejret efter kampen mod lokalrivalerne fra Frederikshavn White Hawks i Nordjyske Bank Arena med en sejr på 0-4.

Det gjorde de på trods af, at de til opgøret manglede flere store profiler, heriblandt Julian Jakobsen, Martin Højbjerg og Kirill Kabanov. Frederikshavnerne var ellers mødt op til opgøret med en storsejr på 6-1 i Herning, imens Aalborg kom til opgøret i Frederikshavn med et nederlag til Esbjerg.

Lokalopgøret startede i et tempo, der er set højere i den bedste danske ishockeyliga, hvor de store chancer ikke var linet op i indledningen af kampen.

Det bedste hold på isen var langt hen i første periode frederikshavnerne, der også havde de første par nærgående forsøg, blandt andet ved Marc McNeill, der fik sin afslutning stoppet af George Sørensen i piraternes mål.

Herefter kom Aalborg-spillerne lidt bedre med, men de løb ind i to udvisninger lige efter hinanden til henholdsvis Jeppe Jul Korsgaard og Thomas Spelling, der resulterede i, at høgene kunne spille to mand i overtal i over et minut.

Det formøblede de dog ikke på bedste vis, da de reelt kun var tæt på en enkelt gang i den tid ved Mads Larsen. Igen stod George Sørensen i vejen for afslutningen.

Selvom White Hawks var de bedst spillende og skabte de fleste chancer, fik de et chok, da Aalborg Pirates bragte sig ufortjent foran ved den amerikanske forward Dylan Steman, der styrede pucken i mål efter skud fra Anders Koch.

Det åbnede op for opgøret, og Radim Piroutek forsøgte kort tid efter at bringe balance i regnskabet, inden Aalborg-holdet var tæt på at fordoble føringen. Først ved en halv friløber til Johan Skinnars og derefter en stor chance til Jeppe Jul - begge misbrugte chancerne.

I slutningen af perioden kom noget af det drama, der hører et lokalopgør til, da Patrick Bjorkstrand fik en hård tackling ud i glasset, hvor der herefter opstod en mindre slåskamp.

Det hele resulterede i to minutters udvisninger til Frederikshavns Niklas Pavel og Aalborgs Victor Panelin-Borg, imens Elias Ulander fik fem minutter for Boarding samt udvisning for Game Misconduct, hvilket udelukkede ham fra at deltage i resten af kampen.

Der var drama på isen, da Patrick Bjorkstrand måtte hjælpes ud efter en hård tackling, der resulterede i efterfølgende tumult blandt de to hold. Foto: Bo Lehm

De to udvisninger på to minutter udlignede hinanden, hvilket betød, at Aalborg Pirates kunne starte med næsten fem minutters powerplay i starten af anden periode.

White Hawks stod imod presset de fem minutter i undertal, og kunne derved genoptage jagten på en udligning under lige vilkår på isen.

De formåede ikke at lægge et pres, der kunne skræmme udeholdet langt hen i perioden, og det var faktisk Aalborg, der var tættest på at bringe sig foran med to. De var klart det dominerende hold i anden periode i spil og chancer.

Samtidig steg intensiteten på isen, hvor der ofte var små opgør spillerne igennem, blandt andet da Aalborgs Dylan Steman og Frederikshavns Thomas Søndergaard tog fat i hinanden, og derefter begge blev sendt en tur i udvisningsboksen af dommerne.

Med lidt over et minut tilbage af anden periode dukkede Dylan Steman igen op for Pirates og styrede pucken i mål til 2-0 efter afslutning fra Ian Edmondson. Denne gang var det fortjent, at det var piraterne, der satte pucken i mål efter en periode, hvor de vandt skudstatistikken markant med 11-1.

Kampfakta Frederikshavn White Hawks - Aalborg Pirates 0-4 Periodecifre: 0-1, 0-1, 0-2. Mål: 0-1 Dylan Steman (12.54), 0-2 Dylan Steman (38.50), 0-3 Jeppe Jul Korsgaard (48.20), 0-4 Jeppe Jul Korsgaard (53.52), Udvisninger: Frederikshavn 1x5 minutter, 2x2 minutter. Aalborg 6x2 minutter. Game misconduct: Elias Ulander, Frederikshavn. Tilskuertal: 1875 VIS MERE

Høgene skulle forsøge at komme tilbage i opgøret bagud med to, og de fik lidt hjælp næsten fra starten af tredje periode, da Pirates' Anders Koch fik en udvisning og dermed sendte Whites Hawks i powerplay i to minutter.

Det udnyttede frederikshavnerne ikke, og i stedet var det aalborgenserne, der med små otte minutter igen kunne se Jeppe Jul Korsgaard bringe dem i front med de sikre cifre på 3-0. Et godt udgangspunkt for dem, og et nærmest umuligt udgangspunkt for White Hawks.

Det blev endnu værre for dem, da Jeppe Jul Korsgaard igen dukkede op foran mål og scorede til den ydmygende stilling 0-4. Frederikshavnerne var ved at blive ydmyget i egen hule.

Der blev hverken scoret mere i den ene eller anden ende i de resterende ca. seks minutter, og dermed kunne Aalborg Pirates cementere deres sikre førsteplads, imens frederikshavnerne ikke kom tættere på tredjepladsen i Metal Ligaen med fire kampe tilbage af grundspillet.