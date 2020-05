Desperat Hobro-formand: Vi går konkurs, hvis Superligaen ikke kommer i gang

FODBOLD:Hele fodbold-Danmark holder vejret i disse coronaramte tider. Ingen af de professionelle klubber ved, om de er købt eller solgt, før regeringen beslutter, om sæsonen kan spilles færdig, så der igen kan skabes indtægter.

I Hobro IK ser den økonomiske situation efterhånden håbløs ud. Formand Lars Kühnel tøver ikke længere med at ty til dommedagsprofetier.

- Vi går konkurs, hvis vi ikke kommer i gang med at spille igen. Vores eksistens er afhængig af, om statsminister Mette Frederiksen giver grønt lys til superligafodbold på denne side af sommeren.

Hobro IK havde udsigt til et beløb i omegnen af tre millioner kroner i tv-penge, som de går glip af, hvis sæsonen stoppes. Og på sponsorsiden er der tale om et beløb på op mod to millioner kroner, som man kan skyde en hvid pind efter, fordi man ikke kan levere den lovende eksponering.

Er det snart slut med superligafodbold på DS Arena, der ligger smukt tæt ved Mariagerfjord? Foto Lars Pauli

- Uden de penge kan vi ganske enkelt ikke se, hvordan vi skal få regnestykket til at hænge sammen. For konsekvensen bliver jo også, at vi så bliver tvangsnedrykket til 1. division og fremadrettet vil gå glip af endnu flere indtægter, sukker Lars Kühnel.

Da klubbens sponsorer også er hårdt ramt af coronakrisen, forventer han heller ikke, at de vil kunne holde hånden under klubben.

Det er derimod mindre kritisk for Hobro, at den resterende del af sæsonen med sikkerhed skal spilles færdig uden tilskuere.

10 års arbejde kan ryge på gulvet

- Selvfølgelig går vi glip af mange penge, fordi vi ikke må lukke tilskuere ind, men det er stadig kun omkring otte procent af vores indtægter, der kommer herfra. Det er tv-penge og sponsorindtægter, der er hele tungen på vægtskålen, siger Lars Kühnel.

Hobro-formanden holder derfor vejret, indtil der kommer svar på, om myndighederne vil acceptere de 55 udførlige og udgiftstunge protokoller til en sikkerhedsmæssig forsvarlig afvikling af kampene, som Divisionsforeningen har udarbejdet.

- Vi har gennem de sidste 10 år bygget Hobro IK op fra nærmest ingenting til en professionel arbejdsplads med 50 ansatte. Det ville ikke være til at bære, hvis det arbejde skulle ryge på gulvet, slutter Lars Kühnel.

En konkurs vil betyde, at Hobro IK bliver tvangsnedrykket til Danmarksserien.