Det begynder at spidse til for Aalborg Håndbold: Begge hold er sultne efter point

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har gennem ugen forsøgt at bearbejde sidste uges skuffelse i Skanderborg. Nu skal sejlene sættes ind mod Skjern, der venter i Jutlander Bank Arena søndag aften.

- Det begynder så småt at spidse til. Nu skal der point på kontoen, hvis troen på en semifinale skal bevares, lyder det fra holdets træner, Stefan Madsen.

Han forudser en kamp med masser af nerve og intensitet.

- Det er to hold, der er meget sultne efter to point på kontoen, siger han.

Aalborg Håndbold har vundet de seneste to indbyrdes opgør mod søndagens gæster fra Skjern. Opskriften på en sejr til hjemmeholdet, har Stefan Madsen forsøgt at brygge sammen.

- Det handler primært om vores indgang til kampen. Vi skal være særligt opmærksomme i den defensive del af spillet. Den aggressivitet, vi har vist mod Skjern i de seneste kampe, skal vi tage med ind, og den skal gavne os.

Særligt holder Aalborg Håndbold øje med to profiler fra modstanderholdet, der skal holdes nede.

- Jeg synes generelt, Skjern har underpræsteret i løbet af sæsonen. De har individualister, der kan gøre ondt på hvem som helst, når de rammer dagen. Vi skal holde Eivind Tangen (Skjerns højreback, red.) væk fra fadet, mens vi skal have Jesper Conradsen til at spille med en større fejlprocent, siger Stefan Madsen.

Onsdag aften skal Aalborg Håndbold til Gråkjær Arena, hvor Team Tvis Holstebro venter. At de to kampe spilles med så kort mellemrum mellem hinanden, er ikke noget, Aalborg Håndbold tager særlige forbehold for.

- Vi ved, at hver eneste kamp er en lille finale for os, så derfor tager vi alle kampe seriøst og går til dem med stor alvor. Skal vi dø, skal vi dø med støvlerne på, slutter Aalborg Håndbolds cheftræner.

Kampen mod Skjern indledes klokken 20.00 i Jutlander Bank Arena.