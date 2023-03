Det dufter af hockeyfeber i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Stort set samtlige danske ishockey-eksperter havde inden DM-kvartfinalerne dømt Frederikshavn White Hawks færdig efter fire - maksimalt fem kampe i serien mod Herning Blue Fox.

Nu skal de to hold i den sjette kamp, og selvom Herning har matchbold med sin 3-2-føring, så er det en yderst fortrøstningsfuld direktør i Frederikshavn White Hawks, der er klar til at byde velkommen til tirsdagens kamp.

- Hvis jeg havde fået buddet om en kamp seks i Frederikshavn, inden vi gik i gang med serien, så havde jeg takket ja med det samme. Det har også været nogle gode kampe. Det gælder hele serien, for vi har været godt med i alle kampene, siger direktør i White Hawks René Jørgensen.

Set med White Hawks-øjne indtraf seriens hidtidige højdepunkt, da Herning fredag blev besejret i en kogende Nordjyske Bank Arena. Her var der over 2000 tilskuere samlet, og langt størstedelen af dem nød hjemmeholdets sejr.

Faktisk er det svært at huske, hvornår der senest har været så proppet. Det var godt, at kampen ikke gik i overtid, for fadølsanlægget var stort set gået tør for øl. Kort sagt var stemningen god.

- Det dufter da af ishockeyfeber igen i Frederikshavn. Hele stemningen omkring det er virkelig god lige nu, så vi håber på, at vi kan forlænge den fornemmelse, siger René Jørgensen.

- Jeg tror, at tilskuerne kan fornemme, at vi har et hold, der arbejder hårdt for logoet på brystet og manden ved siden af i boksen. Det er i hvert fald de dyder, vi har søgt efter og føler, at vi har fundet i denne sæson. Det vi måske mangler i talent forsøger vi at gøre op for med vilje og holdånd, siger René Jørgensen.

- Vi er nået langt med vores nye tiltag og vision om at skabe en yngre trup, som vi kan udvikle over de kommende sæsoner. Det er virkelig noget, vi er tilfredse med, og prikken over I'et vil være, hvis vi i første omgang kan tvinge Herning ud i en afgørende kamp syv, for så ved vi, at alt kan ske, siger René Jørgensen, der håber på at ramme et tilskuertal på over 2000 igen til tirsdagens kamp.

Der er kampstart i Frederikshavn tirsdag klokken 19.