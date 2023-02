Det dufter af ligaen: Aalborg smadrede rivaler

AALBORG:Det var to sejrsvante mandskaber, der fredag aften tørnede sammen i Nørresundby i kvindernes 1. division i håndbold.

Værterne fra EH Aalborg lod dog ingen tvivl være om klasseforskellen med en sejr på 28-17, selvom det var rækkens nummer ét og to, der stod over for hinanden.

EH Aalborg - Holstebro 28-17 Håndbold, 1. division, kvinder

Pausestilling: 16-11

Mål, EH Aalborg: Frida Høgaard 6, Mette Brandt 5, Andrea Jacobsen 4, Astrid Lynnerup 4, Marlene Dahlmann 4, Cecilie Termansen 2, Sofie Lassen 1, Märta Hedenquist 1, Mille Eisenhardt 1 VIS MERE

Hjemmeholdet hamrede speederen i bund fra start og kom hurtigt foran både 4-1. Siden lavede de ikke andet end at udbygge føringen mod et rystet vestjysk mandskab, der efter 20 minutter var bagud 5-12.

Tre hurtige Holstebro-scoringer op mod pausen gav dog gæsterne et lille håb, da EH Aalborg måtte nøjes med en pauseføring på 16-11.

Fra anden halvlegs start var EH Aalborg tilbage i den totalt dominerende rolle og øgede lynhurtigt føringen igen. Blot 10 minutter efter pausen var de foran med hele 10 overskydende mål: 22-12 stod der på måltavlen.

Derfra var det ren og skær cruise control for cheftræner Peter Jagds mandskab.

Med sejren, der var EH Aalborg 16. i træk - fik de lagt fire points afstand til Holstebro i 1. divisionstabellen. Aalborgenserne skal dog stadig have et øje på Bjerringbro, der blot er to point efter.

Midtjyderne spiller lørdag på udebane mod rækkens nummer fire fra Roskilde, så der er ingen tvivl om, at man hos EH Aalborg vil sidde og heppe på domkirkebyens mandskab.