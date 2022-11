Det går i hver sin retning for de nordjyske ishockeyhold

FREDERIKSHAVN:Begge nordjyske Metalligahold var i aktion fredag aften, og man kan roligt sige, at de to kampe understregede en øjeblikkelig form, der peger i hver sin retning.

I Frederikshavn skulle hjemmeholdet forsøge at bygge videre på en god stime, der inden fredagens kamp mod Rødovre bød på fem sejre på stribe. Den stime blev udbygget med en på mange måder overbevisende 5-2-sejr.

Det så grangiveligt ud til, at White Hawks var på vej mod den sjette sejr i træk, da 300-kampsjubilar Christopher Frederiksen bragte vendelboerne foran. Føringen var dog en kort fornøjelse, for få minutter senere udlignede Mads Eller for Rødovre Mighty Bulls.

I den resterende del af første periode var det klart københavnerne, der var tættest på et føringsmål, men Tadeas Galansky var en levende mur i White Hawks-målet.

Umiddelbart gentog historien sig i anden periode. White Hawks kom atter i front, da Aleksi Halme dejligt insisterende fik kæmpet pucken i mål til en 2-1-føring.

Men nøjagtigt som i første periode fik Rødovre udlignet. Denne gang ved Christopher Rübenach.

I modsætning til i første periode formåede Frederikshavn at svare bedre tilbage på udligningen. Skulle der falde et femte mål i kampen, var det afgjort hjemmeholdet, der rakte mest ud efte den scoring. Det betød, at de 1207 tilskuere kunne se frem til tredje periode med en vis optimisme.

Den optimisme blev konverteret til jubel, da Daniel Madsen scorede til 3-2 i et powerplay. I øvrigt var det for tredje gang i kampen med Christopher Frederiksen involveret i en White Hawks-scoring. Her var der ikke noget med, at jubilarer spiller dårligt.

Frederikshavn White Hawks

Kampen blev reelt afgjort, da Rødovres Jaeden Martin tog en tåbelig udvisning med lidt over to minutter tilbage af kampen. Det efterfølgende powerplay afsluttede Aleksi Halme før tid, da han scorede til 4-2. Herfra gik Rødovre mere eller mindre i omklædningsrummet, for Radek Cip lukkede og slukkede til 5-2 blot 16 sekunder efter 4-2-målet.

Med sejren er White Hawks nu inde i en sejrsstime, der lyder på seks sejre i træk, hvilket placerer høgene på en øjeblikkelig femteplads med pil op ad.

Frederikshavn White Hawks - Rødovre Mighty Bulls 5-2 Periodecifre: 1-1, 1-1, 3-0

Mål: 1-0 Christopher Frederiksen (1.26), 1-1 Mads Eller (4.05), 2-1 Aleksi Halme (21.25), 2-2 Johan Lundgren (24.35), 3-2 Daniel Madsen (48.43), 4-2 Aleksi Halme (57.59), 5-2 Radek Cip (58.15)

Udvisningsminutter: Frederikshavn 2, Rødovre 10 VIS MERE

Krise i Pirates?

Helt så godt kan det ikke siges at gå i Aalborg Pirates, hvor Piraterne endte med at tabe 2-5 til Sønderjyske efter en indsats, der lod en del tilbage at ønske.

I Vojens var Aalborg Pirates på jagt efter en succesoplevelse efter fire nederlag i de seneste fem kampe. Den succesoplevelse måtte man spejde forgæves efter. Det var dog i høj grad selvforskyldt.

Nordjyderne fik kampens første powerplay, men det førte ikke noget mål med sig. Anderledes skarpt var overtalsspillet, da Sønderjyske fik chancen. Først bragte hjemmeholdet sig i front ved Max Thernström, og få minutter senere blev det forsvarende mesterhold for alvor presset.

Julian Jakobsen og Kirill Kabanov røg i straffeboksen med mindre end et minuts mellemrum, hvilket skabte grobund for en scoring til Sønderjyske, der udnyttede fem mod tre-perioden til at komme på 2-0 ved Charlie Combs. Sådanne chancer skal man ikke give Metalligaens bedste offensiv, der også kunne have gjort det til 3-0 inden første periode var forbi.

Den tandløse Pirates-indsats blev en tand bedre i anden periode, men helt godt blev det ikke. Heller ikke en reducering fra Jeppe Jul Korsgaard kunne få piratskibet på ret køl. Piraterne fik måske færden af noget. Der blev i hvert fald kørt på nu, og det lignede et tiltagende pres mod Sønderjyske-målet.

Så dummede Pirates sig dog igen. Med få sekunders mellemrum fik Patrick Bjorkstrand og Lasse Bo Knudsen begge en udvisning, og så var man tilbage i tre mod fem igen. Som i første forsøg udløste det også en scoring til Sønderjyske. Cam Spiro viste, hvorfor mange Sønderjyske-fans er glade for gensynet med ham, da han gjorde det til 3-1.

Da det blev Pirates' tur til at komme to mand i overtal blev overtallet ikke forvaltet på samme skarpe måde. Tredje periode blev i lange stræk et pres mod Sønderjyske-målet, men piraternes øjeblikkelige problemer med at score mål blev atter understreget, selvom Trevor Gooch fik reduceret til 2-3 med lidt over tre minutter tilbage.

Lige lidt hjalp det mesterholdet, der må siges at kæmpe lidt med både disciplin og målproduktion for tiden.

I kampens døende sekunder scorede først Charlie Combs og Gabriel Desjardins i et tomt mål.