Det glider ikke White Hawks' vej for tiden: Marginalerne manglede mod mestrene

ISHOCKEY:For anden gang på blot tre dage stod Frederikshavn White Hawks og Rungsted Seier Capital overfor hinanden på faceoff-pletten.

Tirsdag aften havde Rungsted tilføjet White Hawks det tredje nederlag i træk på sjællandsk is. Spørgsmålet var derfor, om Frederikshavn var i gang med at udvikle et sjællandsk mini-kompleks?

Færre tilskuere end normalt og det kolde danske vintervejr var med til at gøre det til en kølig fornøjelse at være til ishockey i Frederikshavn torsdag aften.

En fornøjelse var det dog for de fremmødte tilskuere, for de fik nemlig en sejr at lune sig på til hjemmeholdet.

Kampens indledning var ellers alt andet end opløftende for White Hawks. Hjemmeholdets spillere var særdeles "dygtige" til at forære pucken væk i egen zone i kampens indledning.

Netop en af de alt for mange tidlige julegaver til det forsvarende mesterhold kom til at koste for frederikshavnerne, da Morten Jensen opsnappede en adresseløs White Hawks-pasning i hjemmeholdets zone. Den udnyttede han til at bringe Rungsted Seier Capital i front.

Den resterende del af 1. periode dominerede White Hawks, men afslutninger, som hjemmeholdet kom frem til var ikke just farlige eller store chancer, så da slutsignalet lød for de første 20 minutter var der en del at tale om i høgenes omklædningsrum.

Det blev bedre i 2. periode, uden Frederikshavn på nogen måde var oppe at flirte med sit topniveau.

Frederikshavn White Hawks - Rungsted Seier Capital 2-3 (efter straffeslag) Periodecifre: 0-1, 2-0, 0-1 Mål: 0-1 Morten Jensen (6.21), 1-1 Nikolaj Krag (24.56), 2-1 Aleksi Halme (36.27), 2-2 Rasmus Bjerrum (49.21) Straffeslag: 2-3 Henrik Hetta Udvisningsminutter: Frederikshavn 6, Rungsted 12 Tilskuere: 787 VIS MERE

White Hawks havde svært ved at få spillet til at glide og pasningerne til at sidde på bladet. Alt for mange gange endte lovende angreb med en fejlpasning, men lidt ud af ingenting fik Nikolaj Krag-Christensen udlignet, da han tog sagen i egen hånd. I den fase af opgøret var det ellers en kamp, der bølgede frem og tilbage - ikke mindst fordi Rungsted havde ligeså svært ved at få styr på spillet, som White Hawks havde.

Kort efter udligningen til 1-1 fik White Hawks en gylden mulighed for at bringe sig på 2-1, da Rungsted-spillerne stod i kø for at komme en tur i straffeboksen. Det resulterede i mere end et minut i fem mod tre til hjemmeholdet.

Til Rungsteds held var Frederikshavn ganske ufarlig i sit powerplay. Tendensen med de lidt for forhastede og upræcise pasninger var taget med ind i powerplayet. Derfor kom der ikke nævneværdige ting ud af det.

Det gjorde der til gengæld mod slutningen af 2. periode, da Aleksi Halme bankede pucken ind bag Rungsted-keeper Ville Kolppanen.

3. periode lignede i store træk de to første. Intensiteten og kvaliteten blev skruet en tand i vejret, men White Hawks så ud til at have godt styr på kampen. Det indtryk spolerede Rungsted dog, da Frederik Bjerrum fik udlignet midtvejs i 3. periode. Mod kampens slutning var det hjemmeholdet, der havde de største chancer, men de blev ikke omsat til en afgørende scoring. I stedet måtte de to hold på overarbejde for at finde en vinder.

I overtime røg Frederikshavns Mark Mcneill i straffeboksen med et minut tilbage, hvilket gav Rungsted en gylden mulighed for at hive det ekstra point med tilbage over Storebælt. Det ekstra point fik man dog med hjem, da Henrik Hetta blev den eneste ud af seks skytter, der fik scoret i straffeslagskonkurrencen.

Nederlaget - denne gang i overtid - var det tredje i træk for White Hawks, der dog stadig er på tredjepladsen.