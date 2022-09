Det her vil Hobro-helt forbedre til de kommende kampe

FODBOLD:Glæden var til at se og høre blandt Hobro-spillerne, da de skulle gøre status efter 1-0-sejren over Fremad Amager. Cheftræner Martin Thomsen virkede mest af alt som en lettet mand, fordi han hurtigt kunne perspektivere sejrens betydning for Hobro.

- Der er flere ting i den her sejr. Vi holder Fremad Amager nede i den her del af tabellen, og så for vores eget vedkommende fik vi stoppet den negative stime med otte kampe uden sejr. Det var lidt som for et år siden, at vi også i 11. runde fik en meget vigtig sejr over Fremad Amager, siger Martin Thomsen, der var lidt træt af, at Hobro ikke var foran med mere end 1-0 ved pausen.

- Vi kunne og burde have scoret mere end et mål i første halvleg, men defensivt havde vi langt hen ad vejen godt styr på det her. Det var først mod slutningen af kampen, at vi fik problemer, siger Martin Thomsen, der havde mange roser at dele ud. Blandt andet til sin nysammensatte frontduo Muamer Brajanac og Laurs Skjellerup, der begge arbejdede som okser i jagten på mål.

- De fungerede godt sammen. Vi ville gerne have noget power oppe foran med de to sammen, og det må man sige, at vi fik. Der var mange ting i den præstation, som vi kan tage med videre til de svære kampe, der venter, siger Martin Thomsen med tanke på, at det er to superliganedrykkere og FC København i pokalen, der er de kommende tre modstandere.

For kampens enlige målskytte var der også grund til at smile. Muamer Brajanac var helt på det rene med vigtigheden af sin scoring.

- Det giver sig selv. Bare se på tabellen, så kunne du se, at vi var presset inden kampen. Vi arbejder jo stenhårdt på træningsbanen hver dag, så det her er en kæmpe forløsning, siger Hobros matchvinder Muamer Brajanac, der nød at spille sammen med Laurs Skjellerup på toppen.

- Det fungerer fint med os på toppen. I dag fik vi set, hvad vi kan udrette sammen. Laurs springer vanvittigt højt, og han er bare stærk fysisk, så han vinder jo ni ud af 10 hovedstødsdueller. Så skal jeg prøve at opfange de bolde. Det betyder meget, at det ikke er mig, der skal ud at tage duellen hver gang. Det giver mig meget mere energi, siger Brajanac, der ikke lader sig rive med trods euforien over sejren.

Han er helt med på, at Hobros offensiv skal producere mere end fem scoringer i de næste 11 kampe, hvis man ikke skal ende under nedrykningsstregen igen.

- Det skal blive bedre. Vi skal tage flere skridt i forhold til offensiven. I nogle kampe har vi pakket os for meget, og så er der bare for langt, når vi skal til at angribe, siger Brajanac.

Muamer Brajanac.