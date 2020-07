Det holdt hårdt, men AaB holdt den gode stime i Brøndby

FODBOLD:Det var en arbejdssejr, der ville noget, da AaB søndag aften besejrede Brøndby med 1-0 på udebane i 3F Superligaens mesterskabsspil.

Første halvleg startede ud med masser af fart og energi fra begge hold, og efter fem minutter fik Brøndby deres første chance, men Jacob Rinne i målet kom godt ud og fik afværget en eventuel målchance til de blå/gule.

Derefter gik der kun et par minutter, før Brøndbys Andreas Bruus nedlagde Patrick Olsen i Brøndby-feltet. Dagens dommer, Joergen Burchardt, var ikke i tvivl og pegede prompte på straffesparkspletten. Det var Tom van Weert, der fik tjansen til at omsætte straffesparket til mål - og det gjorde han stensikkert og bragte AaB foran med 1-0 efter syv minutters spilletid.

Den gode fight fortsatte, og selvom AaB var kommet foran, faldt ingen af holdene tilbage.

Efter godt 20 minutters spil burde dommeren endnu en gang have peget på straffesparkspletten efter et hjørnespark, hvor Brøndbys Simon Hedlund fik hevet albuen en anelse for højt op, og ramte bolden med hånden, men til AaB's ærgelse lød fløjten ikke endnu en gang.

Selvom Brøndby fik mere styr på spillet og i høj grad overtog boldbesiddelsen, så var det AaB, der fik mest ud af de chancer, der kom deres vej, også selvom det ikke lykkedes dem at få smidt bolden i netmaskerne. Et godt dybdeløb fra Lukas Klitten efterfulgt af en tilbagelægning med hælen til Van Weert, så ellers lovende ud, men bolden røg lige netop over mål.

Som tiden i første halvleg randte ud, var det tydelige mønster klart, at AaB var bedst i første halvdel, mens Brøndby fik langt bedre styr på det i den sidste halvdel af første halvleg, men på trods af det, var det AaB, der gik til pause med en 1-0 føring.

Anden halvleg var en rodet omgang, og der var ingen tvivl om, at det var Brøndby, der kom tilbage på banen med målet om som minimum at udligne.

Det bar det meste af de sidste 45 minutter også tydeligt præg af. Det kunne næsten tælles på to hænder, hvor mange gange AaB var at finde på Brøndbys banehalvdel, men Brøndby kunne bare ikke omsætte deres chancer, som af flere omgange var store, til mål. Til AaB's held, havde både Jacob Rinne og Rasmus Thelander fundet den gode form frem til søndagens opgør, og de var afgørende for, at Brøndby ikke lykkedes med en scoring.

Efter 79 minutter dukkede den måske største chance til Brøndby op. Jesper Lindstrøm fik løbet sig til baglinjen og lagde den fladt ind til Mikael Uhre, som stod med en 100 procent chance foran målet, men til AaB's held ramte han sit eget støtteben, og Mathias Ross var klar inde på mållinjen og fik sparket bolden væk.

Efter de fem minutters tillægstid kunne AaB-spillere og trup ånde lettet op og tage den lange vej retur til det nordjyske med en 1-0 sejr i bagagen.

Næste gang AaB skal i kamp er torsdag 23. juli, hvor de hjemme på Aalborg Portland Park får besøg af FCK i mesterskabsspillets næstsidste kamp.