Det lignede en genudsendelse fra Vendsyssels side

HJØRRING:Cheftræner hos Vendsyssel FF Henrik Pedersen var meget ærlig, da han skulle fortælle om planerne for lørdagens kamp til klubbens sponsorer. Han var for at sige det på godt dansk træt af at se på sit mandskab spille fra side til side.

Derfor skulle der blæses til angreb, og det blev der i de første 15 minutter, men så gik gassen ellers af VFF-ballonen. I stedet kunne Hobro meget stilsikkert stille sig ned og lukke ned for Vendsyssels boldomgang.

- Vi var gode i det første kvarter, men så falder det i intensitet, og vi mangler den der sidste ærgerrighed til at lykkes med tingene. Hvis vi ikke investerer i vores løb, og hvis vi ikke får bragt bolden ind i boksen, så er det svært at skabe chancer, og vi fik ikke skabt nok igen i denne kamp, siger Henrik Pedersen.

Der var ikke som sådan noget i Hobros måde at angribe kampen på, som overraskede ham. Til gengæld var der en del i Vendsyssels egen præstation, som overraskede ham i mere negativ grad.

- Vi har helt og aldeles styr på, hvad Hobro kommer med, og hvad de vil, men vi spiller os selv dårlige. Vi formår ikke at sætte tempo i spillet. Der hvor Hobro er stærkest er i centrum, og det var lige netop her, vi spillede så mange bolde op. Når vi ofte spillede bolden ind i centrum af banen, fik Hobro mange omstillinger, som vi ikke fik håndteret ret godt, konstaterer Henrik Pedersen.

En anden tilbagevendende kilde til problemer er personlige fejl. Mod Hobro måtte Lukas Jonsson tage sin del af skylden for Hobros scoring, da han sparkede en ufarlig bold lige ud i et par Hobro-støvler.

- Det er pisse irriterende, at de sidste fire mål, der er lavet mod os, der har vi tre assister, og det fortæller rigtig meget, men uanset hvad skal der altid være plads til en fejl. Det er der, hvis du gør alt andet rigtigt, men den her blev dyr, fordi vi offensivt slet ikke fik investeret nok, siger Henrik Pedersen.

Han ved godt, at det ikke er tilfredsstillende for den ambitiøse klub at skulle kæmpe med den slags udfordringer, som man kæmper med lige nu, og det betyder også, at Henrik Pedersen skal til at gøre sig et par tunge overvejelser sammen med resten af trænerteamet.

- Vi arbejder på det til træning. Vi har først forsøgt at forbedre, så forsøgte vi at forandre noget, og nu står vi igen og skal overveje, om vi skal forsøge at forbedre det nuværende eller forandre i forhold til at bringe andre spillere i spil, siger Henrik Pedersen.