Det ligner dødsstødet for Mors-Thy: Vekslede igen stor føring til nederlag

HÅNDBOLD:Alt var på spil for Mors-Thy Håndbold, som torsdag aften skulle bruge en sejr og to point ude over Skanderborg i HTH Herreligaen, hvis de ville bevare en realistisk chance for at hente Koldings firepoints-forspring på den slutspilsgivende ottendeplads.

Det så længe ud til at blive Mors-Thy's aften, da de kunne gå til pause foran med 14-9, men en skrækkelig anden halvleg, som gav flashback til sidste uges kamp mod SønderjyskE, vendte tingene på hovedet. Mors-Thy tabte således med 27-24.

Selvom det kan være farligt at drage de store konklusioner, når Mors-Thy stadigvæk har en matematisk mulighed for at nå slutspillet, så ser torsdagens nederlag ud til at være det endelige dødsstød til Mors-Thy's slutspilsdrømme.

Gæsterne fik ellers en drømmestart på opgøret. Efter en hæsblæsende indledning med to mål i begge ender på to minutter, så gik Skanderborg fuldstændig i stå i offensiven.

Brændte straffekast, håbløse skud langt fra målrammen, men særligt en fænomenal god præstation i målet af Ramsus Bech gjorde, at Mors-Thy efter et kvarter bragte sig foran 2-6.

Mors-Thy-målmanden fortsatte med at lukke alt ned, som Skanderborg sendte imod ham, og derfor kunne Bjarke Christensen få minutter senere øge føringen med yderligere to mål.

Hjemmeholdet skulle således bruge 15 minutter, før de igen fik kuglen forbi Rasmus Bech, der på daværende tidspunkt stod med en redningsprocent på hele 75.

Men derfra fik østjyderne bedre fat, og kort efter var nordvestjydernes føring reduceret til tre mål.

Det lod Mors-Thy sig ikke slå synderligt ud af. Helt i første halvlegs ånd satte gæsterne endnu engang et par gode minutter sammen, og så var de igen komfortabelt foran med 6-13.

Desværre for Mors-Thy sløsede de frem mod pausen. Et par fejlafleveringer sendt i kløerne på Skanderborg-spillerne, som værterne straffede, genskabte spændingen.

Men en fremragende sidste aktion af Rasmus Bech, som først diskede op med en redning og derefter sendte bolden i tomt, gjorde at Mors-Thy gik til pause foran 14-9.

Mors-Thy fik en forfærdelig start på anden halvleg, og på blot fire minutter var afstanden nede på bare to mål.

Det tvang cheftræner Jonas Wille til at tage en hurtig timeout. Det gav en kickstart til offensiven, men omvendt scorede Skanderborg, som de lystede.

Efter syv Skanderborg-mål på lige så mange angreb, så Jonas Wille sig nødsaget til at skifte på målmandspositionen. Det forhindrede ikke hjemmeholdet i at lave mål, som efter små 40 minutter fik udlignet til 17-17.

Skanderborg bragte sig kort efter i front og fik udbygget til 20-23, men Mors-Thy fandt endnu engang et par minutters momentum og fik med 10 minutter bragt balance i regnskabet.

Mors-Thy fik en gylden mulighed for at snuppe sejren til sidst, da Allan Toft Hansen med fire minutter tilbage fik udlignet til 24-24 og samtidig trak en udvisning.

Det blev dog Skanderborg, som trak det længste strå, da Erik Toft med en fatal fejlaflevering til sidst sendte sejren i hænderne på østjyderne.