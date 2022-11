Det lugter af krise: Aalborg Håndbold taber igen

AALBORG:Det er ikke hverdagskost, at Aalborg Håndbold taber i den danske liga og slet ikke to kampe i træk. Læg dertil et mellemliggende nederlag i Champions League, og dermed blev lørdagens nedtur på hjemmebane mod Skanderborg-Aarhus det tredje nederlag i træk.

Billedet fra aalborgensernes seneste kampe gentog sig. Gæsterne var væsentligt hurtigere ude af starthullerne og vandt stort set alle duller på banen. Dermed fik de slået en hurtigt hul på fire mål, som de også tog med sig til pausen og siden forsvarede overbevisende i anden halvleg. 31-24 lød østjydernes fortjente sejr til slut på.

Aalborgensernes nederlag betyder, at de nu halter to point efter GOG i toppen af HTH Herreligaen, da fynboerne lørdag slog Mors-Thy med 37-31 i egen hule.

Aalborg Håndbold - Skanderborg Aarhus 24-31 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 0-4, 4-9, 8-10, 9-14, (11-15), 13-18, 17-20, 19-23, 21-26

Mål, Aalborg: Felix Claar 5, Mikkel Hansen 4, Benjamin Jakobsen 3, Jesper Nielsen 3, Kristian Bjørnsen 3, Mads Hoxer 2, Aron Palmarsson 2, Lukas Sandell 1, Mikael Aggefors 1

Mål, Skanderborg Aarhus: Thomas Arnoldsen 10, Torben Petersen 7, Morten Balling 6, Lars Skaarup 4, Hákun Teigum 3, Morten Jensen 1

Udvisninger: Aalborg 3, Aarhus 2

Tilskuere: 3985

Det største problem for hjemmeholdet i første halvleg var, at de havde ualmindeligt svært ved at få bolden forbi Salah Boutaf i Skanderborg Aarhus-målet. Han gik til pausen med en redningsprocent på 50, og det var især en uskarp Sebastian Barthold, der bidrog til den statistik med fire afbrændere på fire forsøg.

Kortvarigt i første halvleg lignede det dog, at Aalborg Håndbold var ved at få bid. De fik reduceret til 8-10 efter et par gode redninger af Simon Gade og skarpt afslutningspil fra Benjamin Jakobsen på stregen. Men opturen sluttede, før den for alvor var begyndt.

Sebastian Barthold var en af synderne i lørdagens kamp, hvor Salah Boutaf i østjydernes mål stod med en redningsprocent på 43. Foto: Torben Hansen

End ikke en periode på næsten to minutter med to mand mere på banen kunne aalborgenserne vinde. Det hjalp heller ikke, at Mikkel Hansen brændte endnu et straffekast til samlingen, selvom han med tre mål dog stadig var sit holds mest scorende i de første slappe 30 minutter.

Anden halvleg bød ikke på mange forandringer, og det store Aalborg-comeback aldrig tæt på at ske. Det skyldes ikke mindst holdets kommende spiller, Thomas Arnoldsen, der bombede løs med 10 scoringer.

Samtidig fortsatte aalborgenserne med at svinge helt enormt i niveau, og det var ikke kun i den fortjent kritiserede defensiv og hos målmændene. Angrebsspillet var også i lange perioder på lavt blus. For eksempel på højre backposition - hvor både Lukas Sandell og Mads Hoxer nok engang havde det svært.

Heller ikke verdensstjernerne Mikkel Hansen og Aron Palmarsson formåede at ramme noget, der ligner deres topniveau, og så bliver det svært.

Næste opgave for Aalborg Håndbold er en svær udekamp på torsdag i Champions League, hvor turen går til Nantes.