Det lysner endelig for Mors-Thy - to spillere kan få debut

HÅNDBOLD:Det har været noget af en rutsjebanetur for Mors-Thy Håndbold i opstarten af denne sæson. Et corona-udbrud, en skadet profil og generelt en svækket trup.

Nu virker det dog til, at det begynder at lysne sig for thyboerne, der i den seneste kamp mod Skive havde Andreas Nielsen med på holdkortet efter et længere skadesforløb.

- Vi prøver os stille og roligt frem. Det skadesforløb, han (Andreas Nielsen, Red.) har været igennem, gør, at vi er nødt til at mærke efter for at være sikre på, at vi ikke belaster noget for tidligt, men han kommer hele tiden tættere på at være tilbage, og derfor er han også på holdkortet. Han kan godt gå på banen, men vi vil gerne have ham op i et andet gear, før han skal spille en hel masse, fortæller cheftræner Niels Agesen.

Om stregspilleren får sin debut i kampen mod Ribe-Esbjerg er dog stadig uvis, men ikke helt udelukket.

- Han kan godt komme til at spille nogle minutter mod Ribe-Esbjerg, men det afhænger også af, hvordan de andre præsterer. Jeg vil ikke ligge hovedet på blokken og sige, at han spiller, men han er med og kan spille, hvis det er, konstaterer Niels Agesen.

Samtidig kunne klubben tidligere i ugen præsentere en nye svensk bagspiller Johan Nilsson, som tilsluttede sig resten af truppen onsdag og havde sin første træning med holdet.

- Johan (Nilsson, Red.) er en solid venstreback, der både kan skyde og finte. Han er en okay vurderingsspiller, og han kommer med noget fysik og noget erfaring, som er lige det, vi havde brug for.

- Med hans alder og erfaring - både internationalt og i den svenske liga - er det klart, at han kan tilføre noget mere rutine og fysik, som vi ikke kan hente i vores egen ungdomsafdeling, så vi får lagt et ekstra lag på, der hvor vi har mistet noget, fordi Hoxer (Mads, Red.) og Midtgaard (Marcus, Red.) er ude, forklarer Niels Agersen.

Den svenske bagspiller er dog ikke sikker på at kunne komme i aktion allerede mod Ribe-Esbjerg, da hans spillerberettigelse endnu ikke er på plads. Dog udelukker cheftræneren heller ikke her, at der kunne være mulighed for endnu en debutant.

- Han tager med derned, og bliver han spilleberettiget i bussen kan det godt være, at han spiller, men umiddelbart ser det ikke ud til, at han bliver det, erkender han.

Generelt er truppens skades-status ved at være væsentlig mere positiv end hidtil, selvom thyboerne stadig må nøjes med at se profil-spilleren Mads Hoxer på tilskuerpladserne.

- Det er meget status quo på den del, udover at Andreas selvfølgelig har fået en uge mere, og at Johan kom til og havde sin første træning i onsdags, fastslår cheftræneren.

Klubbens næste opgave er mod Ribe-Esbjerg fredag, hvor de to hold mødes i HTH-Ligaen.

For blot små to uger siden mødtes de to hold i Santander Cup'ens 1/8-finale, hvor det var thyboerne, der løb med sejren. Det er ikke ensbetydende med, at cheftræneren ser udekampen, som værende en nem opgave.

- Vi spillede pokalkamp dernede for nyligt, hvor det langt hen af vejen var en tæt kamp, så det bliver en kamp, hvor vi skal præstere på vores topniveau for at få point med hjem. Vi var ikke helt tilfredse, med det vi leveret hjemme mod Skive, selvom vi fik point, så det er vigtigt, at vi mod Ribe-Esbjerg bliver mere disciplineret, og at vi bliver mere kyniske på at gøre tingene, som vi har aftalt, understreger Niels Agesen.