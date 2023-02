Det lysner for trængt håndboldklub

NØRRESUNDBY:På banen har EH Aalborgs håndboldkvinder sat direkte kurs mod landets bedste række, efter at det fredag blev til en sejr på hele 28-17 i topkampen i 1. division mod Holstebro.

Det var nordjydernes 16. sejr i træk, men uden for banen har historien været en noget anden. Det seneste regnskabsår gav et underskud på 438.108 kroner, og af årsrapporten fremgik det, at klubbens fortsatte drift var betinget af, at en dialog med interessenter og sponsorer om henholdsvis besparelser og tilførsel af yderligere indtægter faldt positivt ud.

Nu begynder det dog at lysne.

- Vores forventning er, at vi kommer ud med et lille plus i år, men det skal vi simpelthen også, for vi har ikke råd til at lave underskud hvert år. Der har været en tilgang af sponsorkroner, men det er ikke sådan, at vi er blevet en klub med en stor formue. Vi kan få det til at balancere, men vi er dog ikke helt i mål endnu, siger Henrik Skals, der er direktør i EH Aalborg.

Den nordjyske håndboldklub har søgt uden for Aalborg og omegn i jagten på nye samarbejdspartnere. Fredagens kamp mod AGF og den følgende hjemmekamp mod TMS Ringsted er flyttet fra klubbens normale hjemmebane i Nørresundby til Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

- Det er et led i vores vision om, at vi gerne vil være hele Nordjyllands kvindehåndboldhold. Nu har vi ikke en konkurrent i Vendsyssel længere, og derfor er vi glade for at have fundet en partner deroppe. I Aalborg er der nogle store konkurrenter, så hvis vi kan udbrede vores område, vil det være fint for os, siger Henrik Skals.

- Der er flere potentielt spændende samarbejdspartnere, der allerede har meldt sig til vores arrangement i morgen (fredag, red.), men der er plads til flere, siger Henrik Skals.

Med fem spillerunder tilbage af grundspillet i 1. division ligger EH Aalborg på den førsteplads, der som den eneste giver en direkte oprykning til den bedste række. Der er dog kun to point ned til Bjerringbro på andenpladsen.

- Der er lang vej igen, men vi er jo sikre på at ende i top-tre og dermed som minimum komme til at spille om at rykke op. Det er vores mål at komme op i ligaen, og lykkes det ikke, skal vi sadle om. Så får vi et mindre budget, siger Henrik Skals.