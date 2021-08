Det lysner for Zinck og Jammerbugt FC

FODBOLD:Bo Zinck var en nogenlunde tilfreds mand, da kampen mod Hobro var forbi, og han i en stille stund kunne gøre status. For anden kamp i træk havde han og oprykkerklubben sat point ind på kontoen. Derudover kunne han også glæde sig over, at man kort inden onsdagens kamp havde præsenteret to nye spillere, hvor den ene Aleksander Nilsson havde fået debut, da han blev skiftet ind.

Den anden nye spiller Moussa Kamara var med i kamptruppen, men mest af alt for at snuse til kampatmosfæren.

- Det er noget, vi har ventet på, og det er glædeligt, at jeg nu står med et positivt problem, fordi jeg så småt skal til at sortere folk fra til en kamptrup. Det har jeg ikke prøvet i denne sæson, hvor vi har haft en smal trup at arbejde med, men nu er der andre tider på vej, siger Bo Zinck, der regner med, at vi kommer til at høre mere nyt fra den front i de kommende dage.

- Jeg håber og tror, at vi kan nå at lande et par spillere yderligere i de kommende dage, og så begynder det for alvor at se spændende ud, siger Bo Zinck.

Han havde været vidne, eller part om man vil, i en kamp, der ikke fandt nogen vinder. Men 1-1 var til at leve med for den karismatiske træner.

- Jeg er altid træt af det, når vi ikke vinder. Jeg synes, at vi i første halvleg fik sat os på tingene, som vi gerne ville. Vi så stærke ud, men så ved jeg ikke, hvad der skete i anden halvleg. Det blev noget rod. Jeg sidder samtidig med fornemmelsen af, at når Hobro blev farlig, så var det fordi, vi gav dem nogle chancer via nogle hjerneblødninger fra vores side, siger Bo Zinck.

Den rutinerede træner har hele tiden sagt, at Jammerbugt FC skulle asfaltere, mens man kørte på vejen, og det er indtil videre lykkes meget godt.

- Det er klart, at vi skal blive klogere, men det er også noget, vi er blevet bedre til i en fart, og det er meget positivt. Derudover hæfter jeg mig ved, at vi kan skabe chancer mod alle hold. Det har vi gjort i alle vores kampe, og det gjorde vi også i dag, siger Bo Zinck, der understreger, at det er frem over isen for Jammerbugts vedkommende.

- Hvis vi skal have en chance for at overleve og etablere os som 1. divisionshold, så skal vi turde spille. Det er den eneste måde, vi kan udvikle os på. Vi skal spille offensiv fodbold. Det er det, vi skal slå os op på, understreger Bo Zinck.

Der venter ham og Jammerbugt en af de helt store opgaver, når man søndag skal en tur til Horsens og møde superliganedrykkerne fra AC Horsens.