Det lysner i Hobro før nedrykningsslagsmål

HOBRO:Søndag går kampen for at undgå nedrykning fra landets næstbedste fodboldrække for alvor ind for Hobro IK, når nedrykningsspillet i Nordicbet Ligaen åbnes med en udekamp mod HB Køge.

Før de 10 spillerunder i nedrykningsspillet er Hobro á point med Fremad Amager under nedrykningsstregen, mens der omvendt også kun er henholdsvis et og to point op til Fredericia og HB Køge. Førstnævnte har spillet en kamp mere end Hobro.

- Det bliver 10 finaler, for der er mange hold med i det her slagsmål, og det har jeg det egentlig fint nok med. Der venter mange lige kampe, så vi skal være skarpe på dagen, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Mens Hobros andel i nedrykningsspillet er helt ventet, er sagen en anden for blandt andre søndagens modstandere.

- Jeg ved ikke, om det bliver en fordel for os, men vi er i hvert fald helt afklaret med vores rolle. Der skete nogle besparelser i klubben, der gjorde, at vi ret hurtigt var afklaret med, at det nok blev i den nedre halvdel, at vi skulle slås.

- Efter et efterår hvor vi sloges med at levere mål og point, blæser der positive vinde nu med en del mål og point i fire af seks kampe, men det må ikke blive en sovepude for os, for der skal point på kontoen, siger Martin Thomsen.

Hobro må se bort fra en karantæneramt Mads Freundlich i søndagens kamp, men derudover er der frit valg for Martin Thomsen.

- Fredag havde vi for første gang i et stykke tid alle ude på træningsbanen, så det ser rigtig fint ud. Med Freundlichs karantæne er vi tvunget til at undvære en mand, der har fyldt en del på vores midtbane, og det skal vi have løst, men det hjælper selvfølgelig, at vi har fået flere tilbage fra skader.

- Vores kamp mod Viborg i landsholdspausen bekræftede os også bare i vores fornemmelse af, at vi har en trup, hvor andre er klar, hvis vi bliver ramt af skader og karantæner hos dem, der har spillet meget i starten af foråret, siger Martin Thomsen.

Der er kampstart i Køge klokken 13.