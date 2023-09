Det skuffer Aalborg-træner mest efter Champions League-lussing

En stime på syv sejre i træk fik onsdag aften en brat ende for Aalborg Håndbold, der i Champions League løb ind i en mindre ungarsk øretæve.

Udekampen mod Pick Szeged blev tabt med 34-27 efter en Aalborg-præstation, der lod meget tilbage at ønske.

- Jeg er rigtig ærgerlig over den præstation. Vi kom haltende ud og havde nogle defensive udfordringer, vi gerne havde været foruden, men det, jeg hæfter mig mest ved, er, at vi blev overmatchet på fight, energi og kvalitet. Det irriterer mig grænseløst.

- Langt hen ad vejen spillede vi os til det, vi gerne ville, men i perioder, hvor vi havde momentum, formåede vi også at bringe Pick Szeged på ret kurs ved at lave nogle dumme fejl, og det gør man ikke ustraffet, konstaterer Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

Især i anden halvleg blev det tydeligt, at Aalborg Håndbold savnede den svenske bagspiller Lukas Nilsson, der blev skadet i lørdagens ligakamp mod TMS Ringsted.

- Det virkede til, at vi blev trætte til sidst, for angrebsmæssigt kom vi til de chancer, vi skal, og derfor gør det også ondt, at vi ikke formåede at bringe mere kvalitet ind i tingene.

- Vi må også se indad, for vi kunne jo godt have bragt nogle andre formationer i spil, som måske kunne have løsnet op for det. Det må vi hjem og have evalueret, siger Stefan Madsen.

Nederlaget i Szeged betyder, at Aalborg Håndbold må overlade Gruppe A's førsteplads til THW Kiel, der er ene om at have seks point efter tre kampe. Aalborg Håndbold, Paris SG og Kielce har alle fire point, og det samme kan blive tilfældet for Kolstad, hvis nordmændene torsdag besejrer Zagreb.

- Det her er en streg i regningen efter en ellers god sæsonstart, og derfor er det også et så irriterende nederlag. Med det pres og tryk og den kvalitet, man møder hernede, ved vi godt, at vi risikerer at tabe her, men vi må ikke tabe på den måde, vi gjorde i dag. Det skal vi være for dygtige til, så det her skal være en engangsforseelse, og så skal vi videre, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold får mulighed for revanche allerede lørdag, hvor det gælder en udekamp mod de evige rivaler fra GOG i den hjemlige liga.