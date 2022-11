Det stinker ikke kun af sure sokker, men også af håndbold og talent

NYKØBING MORS: Fra næste sæson får Mors-Thy Håndbolds håndboldakademi plads til 37 elever, der kommer til at bo i spritnye omgivelser. Det er sikkert med til at øge en i forvejen stigende interesse for at blive en del af håndboldsuccesen i det nordvestjyske. Søgningen mod håndboldakademiet i Nykøbing Mors er nemlig stor, hvilket der er flere forklaringer på.

Det nærmest stinker af håndbold, når man træder ind på selve håndboldakademiet. I indgangen sidder daglig leder Lars Svane Nielsen og passer sine administrative pligter, mens eleverne kommer dryssende fra træning. De skal lige hjem at vende på værelserne for at bytte træningstøjet ud med skoletasken, og så er det ellers videre i Skole. Det er den del, der skal passes, men spørger man de unge mennesker, er der ingen tvivl om, hvad der fylder mest.

- Det er fedt, at håndbold fylder så meget i vores hverdag. Det er en kæmpe motivation, og vi kan mærke, hvor meget håndbold i det hele taget fylder. Alle følger med i håndbold på de her kanter, siger Kasper Lopdrup, der er en af de over 30 collegeelever, der er flyttet til Nykøbing Mors.

Mors-Thy Håndbold er ikke bare forsvarende DM-vinder for U19-hold. Man er også hamrende dygtig til at få de unge talenter implementeret i klubbens ligatrup, hvor en stribe talenter med baggrund i klubbens ungdomsafdeling i dag slår sine folder.

Der er både tilknyttet fysiske trænere, fysioterapeuter og andre specialister til den daglige træning for akademispillerne, som dermed får optimale betingelser for at udvikle sig. Foto: Bo Lehm

Det drejer sig både om en lang række spillere, der har været en del af klubbens akademi, men også mange lokale talenter, der har taget turen op gennem ungdomsrækkerne iført en af moderklubbernes trøjer.

Til den første kategori hører playmakeren Kasper Lopdrup, der er flyttet fra Aars til Nykøbing Mors for at forfølge drømmen om at blive professionel håndboldspiller.

- Jeg havde hørt meget godt om, hvordan folk bare går op i håndbold her. Jeg havde også hørt om et imponerende højt niveau til træningerne. Alle vil det bare, og det er jeg bare blevet bekræftet i.

- Det er også helt vildt motiverende at gå rundt i de her omgivelser. Det er fedt, vi har en træner som Rasmus Henriksen, der selv er ligaspiller. Det giver meget, at vi kan få gode råd af ligaspillerne, siger Kasper Lopdrup.

Der er lige nu over 30 unge mennesker, der er en del af håndboldakademiet i Nykøbing Mors. De har en travl hverdag med håndbold, skole og socialt samvær. Foto: Bo Lehm

Hård hverdag

Han og de øvrige akademispillere kommer ikke sovende til succes. Der skal knokles på, men det er en præmis, som de unge mennesker elsker.

- Vi træner haltræning fire gange om ugen på to timer. Vi løbetræner tre gange om ugen. Vi har to collegetræninger om ugen, og så står vi selv for to-tre styrketræninger om ugen. Der er meget at se til, men det er en fornøjelse, fordi man kan mærke, at man bliver bedre, fortæller Kasper Lopdrup.

Én ting er alle de håndboldmæssige aspekter ved at være tilknyttet klubbens college. Noget andet er den dagligdag, der er udenfor håndboldhallen.

- Det er hårdt til at begynde med, men det minder meget om at være på efterskole. Den store forskel er, at vi har det hele lidt mere for os selv. Det passer mig perfekt. Man er lidt mere selvstændig, så det kan ikke være bedre.

Blandt andet skal college-eleverne - eller akademieleverne om man vil - selv lave mad, hvis de bliver weekenden over, men ellers er der sørget for de over 30 elever, der blot skal åbne køleskabet for at finde den nødvendige mad.

- Det er fantastiske rammer, vi får stillet til rådighed. Der bliver sørget godt for os, og vi er omgivet af gode folk, siger Kasper Lopdrup.

Der skal en del mad og drikke til for at holde de over 30 collegeelever mætte. Foto: Bo Lehm

Kasper Lopdrup er en del af Mors-Thys U19-hold, der i denne sæson skal forsøge at genvinde DM-titlen.

- Det er imponerende, at vi kan have så stærkt et hold igen i denne sæson. Jeg kan da godt se, at jeg bliver presset og måske slet ikke kommer på hold 1, men det er bare fedt, at vi har den her konkurrence, siger playmakeren.

Lokalt islæt

En spiller, der var med til at vinde det omtalte U19-DM-guld var højrefløjen Malthe Bull, der siden har fået debut på Mors-Thy Håndbolds ligahold.

Han er ikke en del af håndboldakademiet, da han kommer fra Nykøbing. Dermed repræsenterer han den anden vigtige del af klubbens talentudvikling: De lokale talenter.

Mens folk som Rasmus Henriksen og Frederik Bjerre repræsenterer akademidelen, så er folk som Malthe Bull, Mads Hoxer og Mads Svane Knudsen lokale gutter, der altid har spillet i lokalområdet.

Malthe Bull er ikke college-elev, men han ville nok ikke have noget i mod at blive det.

- Jeg kan godt være misundelig på collegeeleverne, for det lyder til, at de bare har det så fedt sammen. Man kan også sige, at så mange unge mennesker sammen kun kan ende med at være sjovt. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at komme derop, hvis jeg boede længere væk, siger stortalentet, der allerede har fået debut for Mors-Thys ligahold.

Han er en del sammen med akademispillerne, men det er dog ikke helt det samme, når man ikke er en del af akademiet men i stedet bor hjemme hos familien.

- Det er klart, at collegespillerne lærer hinanden lidt bedre at kende, men omvendt bruger vi bare meget tid sammen. Jeg føler ikke, at det er vi og de. Fællesskabet er stærkt, og det er fedt, at vi får nye spillere ind. Overgangen er dejlig nem. Man er næsten bare venner fra dag et, siger Malthe Bull.

Som lokal spiller er han i den grad stolt over at være en del af klubben og dens fantastiske talentudvikling. Malthe Bull er en af de spillere, der har været med omkring ungdomslandsholdene, og i den sammenhæng er der også respekt omkring arbejdet i Mors-Thy Håndbold.

- Når jeg siger, at jeg kommer fra Mors-Thy, så ved folk godt, at vi er dygtige heroppe, og vi udvikler talenter. Det her med at udvikle talenter ligger bare dybt i klubben, siger Malthe Bull.