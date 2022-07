Det store smil er tilbage hos VFF-angriber

VRÅ:De triste historier har stået i kø for Wessam Abou Alis vedkommende, siden han for et år siden skiftede tilbage til Vendsyssel FF, hvor han tidligere har haft stor succes.

Den forrige sæson blev dog aldrig den store succes for den tidligere AaB-angriber, der løb ind i en byge af uheld med efterårets kollaps i comeback-kampen mod Lyngby som et lavpunkt.

Alt det er dog gemt væk til fordel for et stort smil hos Wessam Abou Ali, der ser ud til at have genfundet noget af det niveau, der i sin tid gjorde ham til et stort talent, som AaB satsede på.

Skarpheden i driblingerne, afslutningerne og afleveringerne er tilbage igen. Dermed ligner han en potentielt stor profil for Vendsyssel i denne sæson, som man indledte med at vinde 5-1 over Hillerød. Blandt andet efter en scoring fra Wessam Abou Ali.

- Jeg er først og fremmest glad for, at jeg igen er i stand til at træne og spille kampe fuldt ud igen. Det har jeg savnet. Jeg har selvtillid, og tingene lykkes for mig igen. Den følelse har jeg godt nok savnet, så det er bare fedt, at den er tilbage igen, siger Wessam Abou Ali.

Den altid kække og til tider flamboyante angriber lægger ikke skjul på, at han er en langt bedre fodboldspiller med selvtillid i rygsækken.

- Selvtillid betyder meget for mig. Det er også derfor, at det er så vigtigt, at jeg igen kan gøre de ting, jeg plejer at lykkes med i en kamp. Nu er næste mål, at jeg har luft til at holde niveauet over en hel kamp, siger Wessam Abou Ali, der blev skiftet ud efter 57 minutters spil i sæsonpremieren mod Hillerød.

Vejen til føromtalte selvtillid og noget, der minder om en begyndende topform, er kommet via hårdt arbejde på træningsbanen, hvor både cheftræner Henrik Pedersen, såvel som Abou Ali selv har skubbet på i den proces.

- Det har været fedt at mærke, hvordan tingene bare er kommet tilbage til mig. Jeg kom lidt skævt igen med den her opstart, men jeg har fået indhentet meget, og det giver mig lige nu en følelse af, at jeg er kommet godt tilbage, siger Wessam Abou Ali.

Mange om buddet

Nok nærmer han sig en topform, men det er der så sandelig også andre VFF-spillere, der gør. Spørg bare hattrick-helten fra den første kamp, Lasse Steffensen. Spillere som Ronnie Schwartz, Lucas Jensen og Tiemoko Konate er også gode alternativer i en Vendsyssel-offensiv, der for første gang i mands minde er nogenlunde skadesfri.

- Vi har en vanvittig god offensiv, når alle er klar og i form. Man skal også huske på, at vi har Diego Montiel, der er på vej tilbage på 100 procent, og så er vi bare mange om buddet, for Lasse, Ronnie "Timmi" (Konate) og Lucas gør det jo alle godt lige nu, så det er bare med til at skærpe os alle sammen, at vi har den konkurrence, siger Wessam Abou Ali, der med andre ord skal kæmpe for at bevare sin plads til søndagens udekamp mod HB Køge.

- Det er fedt, hvis vi kan give Henrik et svært valg. Vi vil jo alle spille, og det gør os alle skarpere, fastlår angriberen.