Det summer af fodbold i Strandby: - Skagen slog jo Brøndby, så man ved aldrig

FODBOLD:Serie 3-holdet fra Strandby-Elling-Nielstrup (SEIF) får torsdag aften en udfordring af de helt store, når Vendsyssel FF's 1. divisionsmandskab kommer på besøg i fodboldens pokalturnering.

Lodtrækningen har givet travlhed i den lille amatørklub, selvom corona-restriktionerne sætter nogle begrænsninger.

- Vi må kun være 500 til stede, og det inkluderer spillere og personale. Derfor er der ikke så mange billetter tilbage, og vi håber i hvert fald at kunne melde udsolgt, siger fodboldformand Bjarne Pedersen.

Han forventer et økonomisk gevinst ved kampen, men den største kamp i klubbens historie er heller ikke omkostningsfri.

- Der er utrolig mange regler, vi skal overholde, når der kommer et divisionshold på besøg, og vi har blandt andet været nødt til at hyre professionelle vagter, fortæller Bjarne Pedersen.

Fodboldsnakken summer i lokalsamfundet i Strandby, men som et af de lavest rangerede hold tilbage i Sydbank Pokalen er de sportslige forventninger ikke store.

Strandby-Elling-Nielstrup er torsdag aften værter for den største kamp i fodboldklubbens historie. Foto: Martél Andersen

- Men Skagen slog jo Brøndby, så man ved jo aldrig. Vi stiller i hvert fald i stærkeste opstilling, men meget afhænger jo nok også af, hvor stærkt Vendsyssel stiller op, erkender Bjarne Pedersen.

Selvom SEIF's førstehold i foråret rykkede ud af serie 2, så mener fodboldformanden, at holdet reelt har niveau til mere.

- Vi blev tvunget ud i et ekstremt hårdt kamprogram til slut, fordi mange af vores modstandere havde fået corona i løbet af foråret, fortæller han.

Serie 3-holdet har kun tre træninger og en enkelt træningskamp i bagagen som forberedelse til torsdagens kamp, der fløjtes i gang kl. 18.30. Opgøret vises direkte på DBU's hjemmeside.

Til sammenligning har professionelle Vendsyssel FF trods alt været i gang med træningen i godt en måned under Henrik Pedersens ledelse, ligesom de har to træningskampe og to turneringskampe bag sig.