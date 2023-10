Nordjysk efterskolelærer og ejendomsmægler skal møde mægtige verdensstjerner

Lørdag eftermiddag danner Arena Nord i Frederikshavn rammen om en landskamp, som de færreste nok havde troet mulig for blot få måneder siden.

Det mere eller mindre upåagtede danske futsallandshold får nemlig fint besøg. Selveste Brasilien står nemlig på den anden side af midterlinjen.

Hvis det brasilianske fodboldlandshold er en sagnomspunden størrelse, så er landets futsallandshold næsten at bragte som sportens godfather. Det er nemlig umuligt at sige futsal uden at sige Brasilien.

Der er afviklet ni VM-slutrunder i futsal, og fem af disse har haft Brasilien som vinder. Faktisk har mange af Brasiliens landsholdsspillere i fodbold sparket til en futsal, før de sparkede en til fodbold. Futsal er nemlig en slags indskolingssport i Brasilien, og derfor er talentmassen og interessen enorm. Med andre ord er det en enestående oplevelse, der venter det danske landshold, der blandt andet har seks spillere fra Hjørring Futsal Klub på holdet.

- Det er helt og aldeles vanvittigt, at vi får den her mulighed. Det svarer jo til, at Messi kommer til Frederikshavn. Det er nogle af sportens største stjerner, som er med hos Brasilien, så vi er alle ret spændte på, hvad det er for et niveau, der venter os, siger William Rams.

Han prøver at forklare kontrasten ud fra et økonomisk perspektiv. Her er der nemlig milevidt mellem de konditioner, som de to nationers spillere udøver sporten under.

- Det er surrealistisk, at vi står overfor en række af verdens bedste spillere. De får millioner for at spille, mens vi alle har et arbejde ved siden af vores passion for futsal, siger William Rams, der selv er efterskolelærer.

Mens de danske spillere primært gør sig i den danske liga, der er en rendyrket amatørliga, så er de brasilianske spillere placeret i verdens største klubber.

- De har både spilere med fra de største par klubber i Brasilien, men ellers er det spillere fra Sporting Lissabon, Benfica og FC Barcelona, der er nogle af de bedste klubber i verden. Det er et frygtindgydende hold, og det bliver ikke mindre frygtindgydende af, at de alle spiller for en plads på det hold, der skal til VM-slutrunden næste år, siger William Rams.

Flere lokale ansigter

Der er hele seks Hjørring-spillere, der får mulighed for at måle sig med de brasilianske verdensstjerner. Det er William Rams, Mads Falck, Casper Knudsen, Mads Philip Thomsen, Ermin Kusamovic og Ruben Winther er udtaget til det danske hold.

Det danske futsallandshold har netop været en tur i Marokko, hvor det blev til værdifuld erfaring mod to top 10-nationer på verdensplan. I første kamp leverede Danmark en sensation, da det blev 5-5 mod de argentinske viceverdensmestre. I den anden kamp blev det til et 8-1-nederlag mod Marokko.

- Det var ikke fordi, vi spillede meget dårligere mod Marokko, men mod Argentina lykkedes alt for os, mens vi spillede en middelkamp mod Marokko, og det viser meget godt, hvor meget du bliver straffet, hvis du som et dansk landshold møder de bedste i verden.

- Vi håber meget på, at vi kan ramme niveauet fra Argentina-kampen igen mod Brasilien, men jeg forventer nu, at brasserne ikke undervurderer os. De har også millioner af TV-seere at stå til regnskab for hjemme i Brasilien, siger William Rams.

Casper Knudsen, der normalt er ejendomsmægler, kan lørdag opleves i kamp mod nogle brasilianske landsholdsstjerner. Arkivfoto: Martél Andersen

Som målmand kan han sandsynligvis se frem til en meget travl eftermiddag i Frederikshavn, men det lever han fint med.

- Jeg ved godt, at jeg nok kommer til at fiske bolden ud af nettet en del gange. Brasilien stopper nok ikke efter det første mål, men hvis vi selv kan levere en god indsats og måske score et eller to mål, så vil det være godkendt. Det kan godt være det ender med en gang brasilianske bøllebank og en opvisning, men det lever jeg med, siger William Rams.

Der er tale om et dobbelt-arrangement. Torsdag spiller Danmark og Brasilien den første af to kampe i Brøndby Hallen. Lørdag gælder det anden kamp, når de to hold tørner sammen igen. Denne gang på halgulvet i Arena Nord, Frederikshavn.

Der er kampstart klokken lørdag klokken 15 i Arena Nord. I skrivende stund er der solgt cirka 1600 billetter til kampen.