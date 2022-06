Det trækker op til en ny AaB-spiller og måske også et profilsalg

AALBORG:AaB har allerede hentet Lars Kramer, Allan Sousa, Josip Posavec og Kilian Ludewig i dette sommervindue, men AaB er ikke færdig med at handle ind.

- Jeg håber, vi har minimum en spiller mere på plads inden vi skal på træningslejr i Polen, siger Inge André Olsen.

Han vil ikke kommentere på, om den spiller eventuelt kunne være Andreas Poulsen, som i flere omgange har være linket til AaB. Lidt vil sportschefen dog gerne sige om venstrebacken, der ser ud til at være fortid i Borussia Mönchengladbach.

- Jeg kan sige, at det selvfølgelig er en spiller, vi kender til. Han kan være interessant for os, så må vi se, hvordan det ser ud i de kommende dage, for der er altid flere spillere, der er interessante for os. Jeg kan ikke bekræfte, at det er ham, der bliver den næste spiller ind, men det er en spiller, vi kender til, siger Inge André Olsen.

Sportschefen lægger op til, at man kommer til at hente mere end blot en forstærkning i de kommende uger. Det åbner et spørgsmål om, hvor på banen, man gerne vil have en tilføjelse.

- Vi kigger på det, der sker på den defensive halvdel. Vi tog jo Sousa ind tidligt. Vi håber sådan set også, at Lucas Andersen er en ny spiller for os, så det er meget på den defensive del, at vi kigger på, selvom vi har fået en stopper og en højre back ind, siger Inge André Olsen.

Med en potentiel overgang til 4-3-3 som det foretrukne system kan fire stoppere virke som en for meget, men det er ikke tilfældet, hvis man spørger Inge André Olsen.

- Det er meget fornuftigt, at vi har fire stoppere, så vi har den fleksibilitet, at vi kan skifte mellem to og tre stoppere. Det er egentligt noget, vi har arbejdet på i to år, men så tabte vi et par træningskampe, og så gik vi tilbage til tre stoppere, men det vigtigste er, at vi er fleksible og kan spille noget attraktivt offensivt fodbold, siger Inge André Olsen.

Lige nu har AaB besøg af stortalentet Ali Almosawe, der tidligere har været meget i vælten i en DR-serie om talenter. Han er blevet 20 år. Nu står han uden kontrakt efter at have spillet i FC København.

- Det er en spiller, vi synes er interessant. Vi har snakket lidt med ham i løbet af den seneste måned. Vi ved, han er en dygtig spiller, men det har været vigtigt for os at få afklaret nogle spørgsmål, og det er derfor, han er med i denne uge. Vi har jo mange offensive spillere, så begge parter skal se, om det føles rigtigt. Spilleren er god. Det er der ingen tvivl om, men der skal også være en plan, hvor han passer ind, forklarer AaB's sportschef.

Der er ikke truffet en beslutning og en eventuel AaB-fremtid for Ali Almosawe, så det vides endnu ikke, om han rejser med til Polen, når AaB tager på træningslejr søndag.

Ombejlet profil

Med de mange forstærkninger er der naturligvis også spillere, der skal ud, og det kan både blive salg og leje.

- Du kan sige, at vi har lidt mange spillere, når vi har fået dem tilbage, der har været på udlån. Nogle skal nok videre ud. Dem der ikke har fået så meget spilletid sidste sæson, skal vi have set på, om de skal lejes ud eller sælges, siger sportschefen.

Der kan også blive tale om et salg af en af profilerne.

- Lige nu er der interesse for Louka Prip, Malthe Højholt og Iver Fossum. Det er klart Fossum, som der er mest aktivitet omkring lige nu. Det er ham, vi har fået flest bud på. Vi har både afslået og forhandlet om ham, og det gør vi også lige nu, siger Inge André Olsen.