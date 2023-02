Det trækker op til nordjysk kvartfinalebrag

AALBORG:Der sidder to klubdirektører i Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks, der ganske givet kan se fidusen i, at de to nordjyske ishockeyklubber tørner sammen i årets DM-kvartfinaler.

Det er et yderst realistisk scenarie. Det kræver blot, at Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks enten slutter nummer et og otte eller to og syv i grundspillet. Lige nu duellerer Aalborg á point med Herning om førstepladsen, mens Frederikshavn også er á point med Rungsted, med hvem man kæmper om syvendepladsen. Netop de to tophold og de to bundhold mødes indbyrdes søndag og mandag.

Tanken om en nordjysk kvartfinale tiltaler spillere på begge hold. Bedømt ud fra sæsonens seks indbyrdes møder i grundspillet vil det også blive underholdende. Tænk blot på den kamp i Frederikshavn, der endte 4-4 i ordinær tid, efter Aalborg havde været foran 4-0. Frederikshavn har et eller andet på Aalborg.

- Jeg vil ikke være bange for at møde Aalborg i en kvartfinale. Det vil være godt for begge hold, og klubbernes fans vil sikkert også være tilfredse. Vi må se på det, for det kan jo også blive Herning, siger Frederikshavns keeper Tadeas Galansky, der kraftig aspirerer til titlen som ligaens bedste målmand efter en flot sæson.

- Vi vil være underdogs i en kvartfinale. Det kan måske også blive vores fordel, for vi vil ikke have noget at tabe i en kvartfinale mod Aalborg, siger Tadeas Galansky.

Sjov kamp

I fredagens kamp mod Aalborg Pirates måtte Galansky dog overgive sig til piraterne, der fik scoret hele seks gange. Fem af disse mens Galansky var på mål. Halvdelen af Pirates-scoringerne stod der Martin Højbjerg på. Hattrickhelten vil også gerne møde sin barndomsklub i kvartfinalen.

- En kvartfinale mod Frederikshavn vil da være sjov for begge klubber. Det er altid nogle spændende kampe og noget særligt, når vi mødes. I første omgang må vi dog lige se, hvordan det lander, siger Martin Højbjerg.

Tadeas Galansky hæfter sig ved, at de indbyrdes møder i denne sæson har været tætte kampe. Selv fredagens 6-2-sejr til Aalborg var helt lige indtil fem minutter før tid.

Tadeas Galansky havde nok at se til i fredagens kamp. Foto: Henrik Bo

- På papiret er Aalborg et langt bedre hold end os, men vi har matchet godt op mod hinanden i denne sæson. De fleste kampe har været tætte. Jeg ved godt, at scoren fra den her kampe ikke lige ser sådan ud, men det var jo også en tæt kamp, siger den dygtige White Hawks-keeper, der ikke kunne forklare, hvad der ramte White Hawks i tredje periode.

- Vi har kæmpet med at score mål hele sæsonen. Det er kun blevet til et eller to mål i mange kampe. Derfor bliver vi nødt til at spille godt forsvarsspil. Det gjorde vi ikke i tredje periode, og det er ret irriterende.

Hovedårsagen til den irritation hedder Martin Højbjerg. Han scorede tre gange i tredje periode.

- Det er ikke så tit jeg scorer tre i en kamp, og slet ikke tre mål i en periode. Det var dejligt at lave mål.

Ved den tredje scoring i tomt mål havde tvillingebror Mikkel chancen for at score, men han lod brormand få sit hattrick.

- Han siger godt nok, at han havde tænkt sig at spille tilbage til mig, men jeg skulle jo lige være sikker, siger Martin Højbjerg, der nyder, at han og Mikkel er blevet kædet sammen med Julian Jakobsen i de seneste kampe.

To gange Højbjerg og Julian Jakobsen jubler efter en af Martin Højbjergs tre scoringer. Foto: Henrik Bo

- Julian er en dygtig spiller, der sætter os fint op. Vi har jo spillet sammen før. Det fungerede også fint med Low, men posen bliver rystet lidt nu for at prøve nogle ting af, som måske kan fungere i slutspillet. Vi har mange dygtige spillere, men jeg vil sige, at Julian har været suverænt spillende med Jeppe Jul og Kirill Kabanov, så vi må se, siger Martin Højbjerg.

Pirates har fem kampe tilbage af grundspillet, mens White Hawks mangler fire kampe. White Hawks møder søndag Rungsted hjemme, mens Aalborg mandag tager turen til Herning.