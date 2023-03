Dette AaB-hold har fortsat ikke tabt i år: Ubesejret i syv kampe

AALBORG:Mens det går den vej, som hønsene skraber for AaB's superligahold, og de to ældste talenthold i AaB i U19 og U17-ligaen har sit hyr med at vinde fodboldkampe, så går det anderledes godt for AaB's U15-hold.

U15-mandskabet havde lørdag besøg af FC Nordsjælland i en kamp, der blev afviklet på et rigtig godt niveau for en kamp i den yngste landsdækkende række.

FC Nordsjælland bragte sig i front efter to minutters spil, men U15-ligaens topscorer Valdemar Rubæk fik udlignet til 1-1 få minutter efter. Med den scoring er han oppe på 17 scoringer.

FC Nordsjælland fik dog genetableret føringen med et mål efter 22 minutter, hvilket var helt fortjent efter spillets fordeling.

- FC Nordsjælland var bedst i første halvleg. Vi kom bedre med efter pausen. Vi var lidt heldige med, at vi kun var bagud med en, men vi fik rettet nogle ting til, og så fik vi trykket godt på mod kampens slutning, siger AaB-træner Dennis Deleuran.

Han kunne se talentfulde Malthe Mortensen score til 2-2 dybt inde i kampens tillægstid. Det blev fejret, som var der tale om en sejr.

- Det føltes sådan, når du scorer 30 sekunder før dommeren fløjter af. Vi vandt også den efterfølgende straffekonkurrence, så det endte med at blive en god dag. Vi følte, at vi fulgte godt med mod et ligaens to bedste hold. Vi har vundet de foregående seks kampe, så vi er inde i en god periode. Hvis vi kan vinde over OB i næste runde, kan vi for alvor snakke om, at vi på rette vej, siger Dennis Deleuran, der fremhæver keeper Albert Graversen for en flot kamp.

Der er allerede mulighed for at se AaB's talentfulde U15-hold i aktion, når Silkeborg gæster Hornevej onsdag til en pokalkvartfinale. Der er kampstart klokken 19.