Dette har været nøglen til Mors-Thy's succes

HÅNDBOLD:Det var lige ved og næsten, at Mors-Thy endnu engang kunne stjæle begge point fra et af topholdene i HTH Herreligaen.

Men der manglede bare lige et ekstra gram held i slutfasen, da nordvestjyderne tirsdag aften formøblede en tremålsføring mod Skanderborg Aarhus.

Pointabet ændrer til gengæld ikke på, at Mors-Thy har fået en ønskestart på anden halvdel af sæsonen. Holdet har haft et svært kampprogram, men har taget to store skalpe mod Skjern og Bjerringbro-Silkeborg og senest spillet helt lige op med ligaens tredjeplads.

Ifølge holdets cheftræner, Niels Agesen, er den nuværende formel til succesen, at forsvaret har fået langt bedre fat.

- Der er ingen tvivl om, at en stor del af grunden til vores succes er, at vi har fået styr på vores defensive koncept. Vi holder ofte modstanderen til omkring 25 mål, siger Niels Agesen, der altså har fået den defensiv, som så ganske vaklende ud i efterårssæsonen til at fungere og blive en styrke.

- Jeg havde måske undervurderet betydningen af, at vi skulle spille et helt nyt forsvar sammen til denne sæson. Det var kun Kasper Lindgren, som var tilbage fra seneste sæson, og ellers har det været helt nye spillere, som har skulle danne relationer. Selvom Kasper var fraværende i dag (tirsdag, red.), så løste vi vores defensive pligter, lyder det fra Niels Agesen, som dog mener, at den ekstra fokus på defensiven kan have kostet andre steder.

- Vi laver ikke længere samme antal mål som tidligere i sæsonen, så det kan godt være, at det har kostet lidt i offensiven.

Emil Hansson dannede i tirsdagens kamp duo med Andreas Nielsen i det centrale forsvar. Makkerparret gjorde det i store dele af kampen forrygende, og det skyldes ifølge den svenske Mors-Thy-spiller flere ting.

- Vi har trænet mere på forsvaret, og det gør, at vi i højere grad stoler på vores system, og så har vi fået dannet nogle stærke relationer. Jeg føler ikke, at det betyder det store, hvem der står sammen i forsvaret. Vi ved efterhånden, hvordan vi gør hinanden bedre. Det, synes jeg, vidner om, at vi har et bredt hold, siger Emil Hansson.