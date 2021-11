Dette skal Vendsyssel-sportschef fokusere på til vinter

FODBOLD:Vendsyssel FF kravler op i tabellen i 1. division efter lørdagens sejr over Fremad Amager. Dermed peger pilen i den rigtige retning for den nordjyske klub, som inden indeværende sæson var i dyb krise.

Der skulle ny træner og mere eller mindre ny spillertrup til, efter de udenlandske ejere fra Core Sports Capital trak sig fra Vendsyssel. Med den tilbagevendt klubejer, Jacob Andersen, og sportschef Søren Henriksen i spidsen ser vendelboerne igen ud til at have en slagkraftig trup.

Den vil den tidligere Vendsyssel-anfører Søren Henriksen ligeledes holde på i vinterens transfervindue.

- Vi har jo haft en stor udskiftning her til sommer. Så den nuværende trup håber vi på at kunne fortsætte med. Ronnie Schwartz (tidligere AaB-angriber, red.) spiller med fra 1. januar, og så tænker jeg, at det er det, fortæller Vendsyssel-sportschefen.

- Når man har skiftet 17 spillere ud, fået en ny træner og generelt fået en masse nye mennesker omkring klubben, så tager det lidt tid at spille dem sammen. Men gennem efteråret er det blevet bedre. De sidste par hjemmekampe har virkelig lignet noget, og derfor føler jeg, at vi har ramt rigtigt med, hvad vi har gjort. Når de får mere tid sammen, bliver det rigtig godt, tilføjer Søren Henriksen.

Det ligner altså et roligt transfervindue til vinter for den unge sportschef. Kun Delphin Tshiembe har udløb til nytåret, mens den eneste bærende spiller med kontraktudløb til sommer er Thomas Oude Kotte.

- Tshiembe snakker vi lidt frem og tilbage med. Han spillede lige til at starte med, hvorefter han røg ud på bænken. Men som sagt synes jeg, at vi langt hen ad vejen skal fortsætte med den trup, som vi har nu. Der skal måske én ind, hvis nogen ryger.

- Kotte er vi begyndt at snakke om. Det er en spiller, som vi gerne vil beholde, siger Henriksen.

Vendsyssel-sportschefen håber, at han kan se frem til offensive forstærkninger, selvom der ikke hentes flere spillere ind i vinterpausen. Det skal være med til at sende Hjørring-klubben op i den bedste halvdel af 1. division, inden oprykningsspillet indledes.

- Man kan altid blive bedre, men jeg tror bare, at vi i vores situation kan hente meget ved at holde på det, som vi har. Vi får Ronnie ind, og Wessam Abou Ali er vi usikre på, hvornår han kan spille. Så vi er godt besat hele vejen rundt, og der er ingen planer om det store i januar, siger Søren Henriksen.

Vendsyssel FF vandt lørdag med 2-0 over Fremad Amager.