DHF om Vendsyssel Håndbold: De har betalt, hvad de skal

HÅNDBOLD:Det får i første omgang ingen sportslige konsekvenser for Vendsyssel Håndbold, at klubbens nu forhenværende direktør, Jan Hansen, er blevet politianmeldt for mandatsvig. Det siger turneringschefen i Dansk Håndbold Forbund (DHF)

- Vi har ikke nogen holdning til den sag på nuværende tidspunkt. Dels er Jan Hansen fratrådt som direktør i klubben, og dels skal politiet jo først undersøge, om der er foregået noget ulovligt, lyder det fra Frank Smith.

Jan Hansen har ifølge politianmeldelsen uretmæssigt overført store beløb til Vendsyssel Håndbold fra virksomheden PODI - hvoraf nogle siden er betalt tilbage. Men økonomisk har håndboldklubben ikke noget udestående med DHF.

- De har betalt, hvad de skal for at stille op i Ligaen i denne sæson, siger håndboldforbundets turneringschef.

Han tilføjer, at der på grund af coronasituationen i øjeblikket ikke er særlige krav til forholdet mellem lønudgifter og egenkapital. Den ordning er suspenderet og bliver tidligst genindført fra næste sæson.