Dilemma midt i europæisk drøm: Aalborg Håndbold vil også have puljesejren

HÅNDBOLD:Efter torsdagens flotte femmåls-sejr over Flensburg-Handewitt i den første Champions League-kvartfinale står Aalborg Håndbold mellem to stole, når de søndag spiller puljefinale i DM-slutspillet mod TTH Holstebro.

De har brug for alle ressourcer til onsdagens returkamp i Tyskland, hvis de skal fuldføre overraskelsen og indfri drømmen om en billet til Final4 i Köln. Samtidig kan Flensburg-Handewitt ikke undgå at fylde meget mentalt hos spillerne.

Aalborg Håndbold er da også allerede sikret en plads i DM-semifinalerne, men man får man ikke cheftræner Stefan Madsen til at snakke betydningen af søndagens opgør mod vestjyderne i Jutlander Bank Arena ned.

- Vi er på ingen måde ligeglade med, om vi bliver nummer et eller to i vores slutspilspulje. Som puljevinder vil vi have fordel af hjemmebane i en eventuel tredje semifinale, og som det ser ud lige nu, kan vi måske have et håb om snart at få tilskuerne ind i hallen, og det taler yderligere for vigtigheden af at tage den førsteplads, fastslår han.

Er tvunget til at spille bredere

Uafgjort mod TTH Holstebro er nok til at sikre aalborgenserne puljesejren, hvilket sender dem i armene på Bjerringbro-Silkeborg i semifinalen. Dem tabte Aalborg til i begge grundspilskampe, mens man hentede tre af fire mulige point mod GOG, der allerede har vundet den anden slutspilspulje.

Uanset lysten til at vinde slutspilspuljen er Stefan Madsen dog nødt til at spille bredere, end han gjorde i torsdagens kamp mod Flensburg, hvor der blev trukket voldsomme veksler på spillere som Felix Claar, Lukas Sandell, Henrik Møllgaard og Mikael Aggefors.

I stedet skal han håbe på, at navne som Simon Gade, Nikolaj Læsø og Mads Christensen i højere grad træder i karakter mod Holstebro.

Søndagens opgør fløjtes i gang klokken 16.00 og vises på TV2.