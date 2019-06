Dina kan slå sig til VM-kamp i USA

BOKSNING: Med en sejr over australske April Adams i lørdagens VM-kamp i Forum Horsens vil Dina Thorslund ikke kun bevare sit WBO-bælte i super-bantamvægt, men også kunne tage et skridt mod en titelkamp i fjervægt i USA mod den amerikanske WBO-verdensmester Heather Hardy, som pound for pound er rangeret, som verdens 12. bedste professionelle kvindebokser.

Det er, efter hvad Nordjyske erfarer, en kamp, som danskerens tyske promotor Nisse Sauerland i noget tid har drøftet med Heather Hardys team – og den vil kunne blive 25-årige Dina Thorslunds næste kamp.

En VM-kamp mod 37-årige Heather Hardy, der har vundet alle sine 22 kampe og er nummer 1 på BoxRecs verdensrangliste i fjervægt, vil ikke få indflydelse på Dina Thorslunds VM-bælte i super-bantamvægt, da der er tale om to forskellige vægtklasser. Så et eventuelt nederlag vil ikke koste VM-titlen i super-bantamvægt.

Men inden et eventuelt møde med Heather Hardy, der også er MMA-fighter (2 sejre, 2 nederlag), skal Dina Thorslund have overstået lørdagens VM-titelforsvar mod 31-årige April Adams i Forum Horsens med succes.

Et opgør, som Dina Thorslund går i ringen til som favorit, men som også er mod en meget tændt australier, der har en rekordliste med 11 sejre, én uafgjort og ét nederlag.

- En VM-kamp er enhver professionel boksers drøm. Og derfor er jeg også 100 procent forberedt, så jeg kan tage VM-bæltet med hjem. Jeg ved, det bliver en hård kamp, men jeg føler mig så velforberedt, at jeg virkelig tror på sejren, siger April Adams.

Dina Thorslund, der har vundet alle sine 13 kampe har naturligvis også troen på en sejr med ind bag tovene. Og hun ser April Adams, som en modstander, der vil falde for sine stærke næver, og dermed vil kunne notere sig for sin syvende knockout-sejr.

- Adams er en offensiv type, der kommer stormene. Men jeg ser mig selv så fysisk stærkere, at jeg tror på, at jeg vil sende hende ”down under” med et brag, siger Dina Thorslund.

Udover Dina Thorslunds VM-kamp er der yderligere otte kampe på programmet i Forum Horsens med blandt andre superfjervægteren Frederik Hede Jensen og sværvægteren Kem Ljungquist.