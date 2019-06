Dina uddelte klø: Nu venter en endnu større VM-kamp

BOKSNING: Trods et par hævede næver forsvarede Dina Thorslund lørdag aften WBO-bæltet i superbantamvægt mod den australske udfordrer April Adams i Forum Horsens og er nu klar til at tage skridtet op til en VM-kamp mod den amerikanske WBO-verdensmester i fjervægt Heather Hardy.

En kamp, som Nordjyske lørdag løftede sløret for har været på tegnebrættet i noget tid hos Dina Thorslunds tyske promotor Nisse Sauerland samt Heather Hardys team.

I første omgang var der tale om USA som kampsted, men nu vil Nisse Sauerland arbejde på at få den til Danmark. Han vil endda forsøge at få WBO til at udpege Dina Thorslund, som officiel udfordrer, hvorefter kampen kan ende i et purse offer om, hvem der skal arrangere den.

- Jeg er klar uanset, hvor den skal bokses. Naturligvis er en hjemmebane altid dejligt, men omvendt vil det også være en stor oplevelse, hvis den skal bokses i USA, siger 25-årige Dina Thorslund om mødet med den 37-årige Heather Hardy, der har bokset de fleste af sine kampe i Barclays Center i Brooklyn. Senest optrådte hun dog i selveste Madison Square Garden Theater i New York.

Kun en sejr over April Adams lørdag aften i Forum Horsens ville kunne holde liv i drøftelserne om VM-kampen i fjervægt, og sejren over australieren var ganske suveræn. Dina Thorslund dominerede fra første til sidste minut, og vandt også med 100-90 hos de tre dommere.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Peter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix

- Jeg følte også, jeg havde fuldstændig styr på kampen, og jeg var aldrig i tvivl om, at jeg ville vinde, sagde Dina Thorslund, der gerne ville have haft en knockout-sejr på rekordlisten, men et par hævede næver - med den venstre som den værste - satte en dæmper for et afgørende slag.

- Det kom i løbet af de første tre-fire omgange, så det var i mere end halvdelen af kampen, jeg døjede med hænderne, sagde Dina Thorslund, der har seks knockout-sejre i sine nu 14 kampe.

Til trods for, at det ikke blev en knockout-sejr var der naturligvis stor tilfredshed hos Dina Thorslunds team.

- Dina var så overlegen i kampen, at den blev nemmere end jeg havde forventet. I perioder legede hun faktisk med April Adams, så jeg kan ikke andet end være tilfreds, sagde cheftræner og sekundant Thomas Madsen - og tilføjede:

- Nu er der udsigt til en særdeles interessant kamp mod Heather Hardy i fjervægt, der kun er knap et par kilo over vægtgrænsen i superbantamvægt, så vægten vil ikke betyde noget.

Med skridtet op til en VM-kamp i fjervægt vil en sejr kunne skabe interesse for et danskeropgør mod Sarah Mahfoud, hvis hun vinder den dobbelte VM-kamp om WBA- og WBC-bælterne, som hun er på vej til at skulle bokse efter sommerferien.