Direkte fodbold mandag: AaB møder Hobro

FODBOLD:AaB kæmper for medaljer i Superligaen, mens Hobro IK forsøger at undgå nedrykning fra 1. division. De to nordjyske fodboldmandskaber har dog også fundet tid til at krydse klinger internt, og det sker mandag 25. april klokken 12.30 i Reserveligaen.

AaB er værter for opgøret på Hornevej, som vi livestreamer på nordjyske.dk. Sportsredaktør Claus Jensen fra Det Nordjyske Mediehus kommenterer kampen og har den tidligere fodboldspiller og sportsdirektør samt nuværende spilleragent Jacob Krüger ved sin side.

Hos AaB er der mulighed for at se navne som Mathias Ross og Anosike Ementa i aktion - sammen med de øvrige spillere, der ikke var i startopstillingen i weekendens superligakamp.

For godt en måned siden mødtes de to hold i en kamp i Hobro, hvor AaB vandt 3-1 på mål af Malthe Højholt og Christoffer Ravn. Den kamp er AaB's hidtil eneste opgør i Reserveligaen i 2022, hvor Hobro også har været i aktion mod FC Midtjylland og vundet det opgør 2-1.