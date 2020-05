Direkte fodbold på nordjyske.dk: Se AaB-FCM på fredag

FODBOLD:Efter flere måneders tvungen coronapause begynder det igen at dufte af superligafodbold.

Fredag 22. maj spiller AaB den første kamp i umindelige tider, når Jacob Friis' udvalgte møder Superligaens tophold fra FC Midtjylland i en testkamp på Aalborg Portland Park.

Kampen er lukket for publikum, men her på nordjyske.dk streamer vi hele opgøret live for vores abonnenter med start kl. 13.00. Claus Jensen og Thomas Gaardsøe sidder ved mikrofonerne.

