Direkte fodbold: Se AaB mod FCK i talentduel

FODBOLD:Lørdag kl. 13.00 livestremaer vi igen fodbold her på nordjyske.dk, når vi sender direkte fra opgøret mellem AaB og FC København i U19 Ligaen.

Her har du mulighed for at se nogle af fremtidens navne i AaB - som for eksempel målmand Theo Sander, backerne Vladimir Prijovic og Casper Gedsted samt angriber Oliver Ross (lillebror til Mathias Ross).

Nordjyskes sportsredaktør Claus Jensen kommenterer kampen og får selskab ved mikrofonen af den tidligere AaB- og Vendsyssel-træner Lasse Stensgaard.

AaB kæmper for at hænge på toppen i U19 Ligaen, efter at de senest tabte 1-4 ude mod FC Nordsjælland. FC København har seks point mere end aalborgenserne og indtager tredjepladsen. Lørdagens kamp er derfor et nøgleopgør for AaB, hvis de skal spille sig tilbage i kampen om medaljer.