Direkte fodbold: Se Tim Prica og de øvrige AaB-reserver i kamp

FODBOLD: Med hele 25 navne i truppen må mange af de kendte AaB-ansigter i øjeblikket finde sig i at sidde udenfor superligaholdet. I stedet må de bevise deres værd i Reserveligaen, hvor aalborgenserne tirsdag 22. september kl. 13.00 møder Silkeborg IF.

Her på nordjyske.dk streamer vi det opgør direkte for abonnenter, og kampen kan efterfølgende også genses i sin helhed her på siden. Se, hvordan du får adgang til kampen ved at klikke HER.

Sportsredaktør Claus Jensen kommenterer opgøret og får assistance ved mikrofonen af den tidligere Vejgaard-træner og nuværende Skive-assistent Christian Flindt Bjerg.

I reserveligakampen mod Silkeborg kan AaB blandt andet give spilletid til den nye svenske angriber, Tim Prica, der i øjeblikket afsoner karantæne i Superligaen efter et rødt kort i premierekampen mod Lyngby.

Karantænen gælder ikke i Reserveligaen, så det er en perfekt mulighed for Prica til at holde kampformen ved lige.